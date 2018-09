Zoektocht naar caravantrekker moeilijker

Afgelopen jaar waren het A-, B- en C-segment samen goed voor bijna zeventig procent van de nieuwe autoverkopen. Daar komt nog bovenop dat veel van deze modellen extra zuinige uitvoeringen zijn die weinig gewicht mogen trekken.

Volgens woordvoerder Paul de Waal van de Bovag is de populariteit van zuinige auto's de reden dat er de laatste jaren steeds minder modellen die caravans mogen trekken op de occasionmarkt komen. "Veel hybrides mogen zelfs helemaal niks trekken", zegt hij.

Downsizen

Autobedrijven zien veel mensen downsizen, mede als gevolg van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Sommige klanten realiseren zich echter later pas dat ze opeens de caravan niet meer kunnen trekken.

"De Golf die ik nu heb is krachtiger dan mijn vorige Passat", vertelt een Volkswagen-klant aan Autovisie, "maar toch mag hij 500 kg minder trekken. Nu ben ik dus een Passat aan het regelen voor mijn vakantie. Ik had geen idee dat het trekgewicht zo laag was."

Normaliseren

De stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto's worden door de overheid steeds verder teruggedraaid, dus Paul de Waal verwacht dat de mix van modellen op de tweedehands markt over enkele jaren zal normaliseren.

Dat veel mensen een zuinige of kleine auto hebben gekocht betekent overigens wel een groei voor de verhuurbranche. "Steeds meer eigenaren van zuinige modellen huren een auto voor de vakantie, onder andere om de caravan te trekken”, vertelt De Waal. “Zo heb je het hele jaar lage lasten en in de vakantie toch een grote auto.”