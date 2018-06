In algemene zin rijden auto’s tussen 80 en 100 km/h het zuinigst. De motor draait dan het optimale toerental en verbruikt dan het minste. Minder verbruik betekent minder tanken en dat scheelt uiteindelijk in de portemonnee.

Reden?

Houd jij rekening met het brandstofverbruik door bijvoorbeeld minder hard te rijden? Rijd je bijvoorbeeld 30 waar je 50 mag of juist 100 waar 120 is toegestaan? Doe je dit wel of juist niet? En wat is daarvan de reden? Op welke manieren probeer jij zo zuinig mogelijk om te springen met brandstof?

De stelling: ‘Ik rijd langzamer om brandstof te besparen’