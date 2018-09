Smart en Brabus gaan samen verder

Ook van de nieuwe ForTwo zal Brabus een snelle stadsrakker ontwikkelen, die via de Smart-centers aan de man zal worden gebracht. Wanneer Brabus met het sportieve topmodel komt, is nog niet bekend. De nieuwe ForTwo arriveert in de tweede helft van dit jaar bij de dealer.

Vinger in de pap

De derde generatie ForTwo komt voort uit een samenwerking met Renault, dat op dezelfde technische basis de Twingo maakt. Tijdens de ontwikkelingsperiode had juist Renault een belangrijke vinger in de pap, terwijl een van de motoren in de nieuwe ForTwo en zijn vierdeurs ForFour van Renault afkomstig is.

Roadster

Smart en Brabus werken al jaren samen. In eerste instantie zorgde Brabus zelf voor een snelle variant van de ForTwo (en roadster), maar later erkende Smart Brabus officieel als huistuner. Sindsdien staan de Brabus-versies op de prijslijst van Smart.