Fiat-topman: zes miljoen auto's per jaar mogelijk

Momenteel produceert het Italiaans-Amerikaans bedrijf nog 4,4 miljoen auto's op jaarbasis. "In 2018 zal Fiat in staat zijn om meer dan zes miljoen auto's te produceren", zo laat Marchionne tegenover The Detroit News weten. "Ik wil de details van de plannen niet prijsgeven, maar we gaan wel in die richting."

Alfa

Dit jaar wil Marchionne 4,5 tot 4,6 miljoen auto's verkopen. Hierbij moet Fiat-Chrysler profiteren van de sterke markten in Amerika en Azië. De Fiat-baas heeft de mijlpaal van 6 miljoen auto's in het verleden al aangehaald als een aantal dat autobouwers in de toekomst nodig hebben om winst te kunnen maken in de wereldwijde automarkt. Fiat maakt begin mei de plannen voor de komende jaren bekend. Hieronder zit ook het aanvalsplan van Alfa Romeo. Dit merk moet voor een groot deel van de toekomstige groei gaan zorgen.