Honda schrapt banen in Engeland

3.000 mensen

Bij de fabriek werken momenteel 3.000 mensen. Er verdwijnen 340 voltijdbanen en 160 tijdelijke posities. Ook het aantal diensten wordt teruggebracht van drie naar twee per dag.

Geen toename

“De afgelopen twaalf maanden hebben we niet de groei bereikt waarop we hadden gehoopt. De komende jaren verwachten we geen toename, waardoor we onze productieactiviteiten terugbrengen,”, zegt Ian Howells, senior vice president van Honda Motor Europa. In de Swindon-fabriek bouwt Honda de Civic, Civic Tourer, Jazz en CR-V voor de Europese markt, inclusief het Verenigde Koninkrijk.

Verkoop

In 2013 verkocht Honda in Europa 140.094 auto’s; een afname van 15 procent ten opzichte van 2012. Hoewel de economie in Europa dit jaar weer licht aantrekt, denkt Honda dit jaar te eindigen op 120.000 exemplaren.