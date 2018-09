Filmrecensie| ’An episode in the life of an iron picker’

Woest werd filmmaker Danis Tanovic, toen hij een artikel in een lokale krant las. Een vrouw had een miskraam gekregen, maar ziekenhuizen weigerden de onverzekerde Roma-zigeunerin te helpen. Die sociale ongelijkheid in Bosnië verdiende een groter podium. De regisseur koos voor een radicale aanpak: hij liet de slachtoffers alles zelf naspelen, voor het rauwe An episode in the life of an iron picker.