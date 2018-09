Porsche krijgt gelijk in zaak Volkswagen

Diverse investeerders eisten in totaal 1,4 miljard euro van Porsche. Zij speculeerden ten tijde van de overnamestrijd, in 2008, op een koersdaling van het aandeel Volkswagen. Toen Porsche eind oktober 2008 echter aankondigde 74 procent van de aandelen in handen te hebben, schoot de koers omhoog waardoor de speculanten grote verliezen leden. De investeerders vinden dat Porsche de markt heeft misleid. Het Duitse autobedrijf ontkent dit.

Porsche werd in 2012 uiteindelijk zelf overgenomen door Volkswagen.