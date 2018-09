Prijsverschil opties identieke C1 en 108

Uitvoeringen

Gisteren werden de prijzen van de Citroën C1 al bekendgemaakt. De prijslijst van de Peugeot 108 lijkt er sterk op, ook deze auto heeft drie verschillende hoofduitvoeringen, alleen verschillen de namen en de prijzen. Niet gek, want ze komen uit dezelfde fabriek en bestaan grotendeels uit dezelfde onderdelen. De basisuitvoering van de 108 heet de Access. Daarvan wisten we de prijs al: 9.690 euro voor de 68 pk sterke 1,0 liter. Dat is 200 euro meer dan de vergelijkbare C1. Wil je liever 5 deuren, kost je dat 350 euro meer.

Het volgende niveau heet Active en voegt elektrische ramen vóór, centrale vergrendeling en een radio met bluetooth toe aan de standaarduitrusting van de Access (o.a. ESP, front-, zij- en raamairbags, LED-dagrijverlichting). Prijzen van deze uitvoering beginnen bij 10.740 euro. Automatisch schakelen kan ook. Dat kost je 12.490 euro voor de vijfdeurs 108.

De topuitvoering is de Allure. Die heeft naast de uitrusting van de Active ook nog 15" lichtmetalen wielen, mistlampen vóór, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, airconditioning en een 7" kleuren touchscreen. Die uitvoering begint bij 12.540 euro. Dat is dan weer 100 euro minder dan de topuitvoering van de Citroën C1. Heb je liever een sterkere motor, dan moet je 13.940 euro betalen voor de 82 pk sterke 1,2 liter 108 Allure. De 1,0 liter met automaat kost als Allure (en 5-drs) 14.290 euro.

Open dak

De Active en Allure zijn ook te krijgen met een groot stoffen schuifdak, dat bij Peugeot de naam 'TOP!' krijgt. De meerprijs van de open uitvoering is 1.200 euro. Daarnaast is de auto op allerlei manieren te personaliseren. Hij is leverbaar in 8 verschillende kleuren, waaronder 2 two-tone combinaties. Verder zijn er zes verschillende thema's voor het exterieur en drie thema's voor het interieur.

Introductie

Om de komst van de 108 te vieren, komt het Franse merk ook met de Première. Deze is gebaseerd op de Allure 5-deurs en de Allure 5-deurs 'TOP!'. Uitgevoerd met de e-VTi 1.0 68pk kosten ze respectievelijk € 13.490 en € 14.640. Naast de standaarduitvoering van de Allure hebben de Premières Keyless Entry & Start, verlichting in de bagageruimte, extra getinte achterzijruiten en achterruit, climate control, automatisch inschakelende verlichting en een achteruitrijcamera.

Het Pack Premium komt net als bij de 107 weer terug op de 108. Het betekent dat je op de Active 5-deurs (ook de 'TOP!') voor 500 euro airconditioning en mistlampen vóór krijgt.

Bijtellen

De goedkoopste mogelijkheid om airconditioning te krijgen is de 108 Blue Lease, die gebaseerd is op de 108 Active 5-deurs. Die uitvoering kost 10.950 euro en heeft ook nog mistlampen vóór. Net als iedere 108 met de 68 pk 1.0 valt deze uitvoering - als de typegoedkeuring goed komt - in de 14% bijtellingcategorie.