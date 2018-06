Datsun toont sedan voor Rusland

Lada

Nissan wil Datsun vooral in gaan zetten in opkomende markten. Zo presenteerde het merk al meerdere modellen voor de Indiase automarkt, de Go, de Go+ en de Redi-Go. Die modellen moeten op termijn ook in Rusland verkocht gaan worden. De hierboven afgebeelde sedan moet de eerste Datsun worden die op de Russische markt zal verschijnen. Waarschijnlijk staat de auto op een aangepast onderstel van de Lada Kalina (maakt ook deel uit van Nissan-Renault, de groep waar Datsun onder valt). Op vier april wordt hij officieel onthuld in Rusland. Hij moet 468.000 roebels gaan kosten, zo'n 9.200 euro.