Alain Clark in Q-hotel

Q-music bouwt het Mercure Hotel Amsterdam City drie weekenden in maart en april om tot Q-hotel, waar livemuziek te horen is in de hotelbar. In de drie weekenden komen elke dag diverse artiesten optredens doen.

Het thema is dit jaar 'Get in Bed for Peace'.

Op 25 maart is het 45 jaar geleden dat John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hiltonhotel begonnen aan hun Bed-In voor de vrede. Daarom staat het Q-hotel dit jaar in het teken van 'Get in Bed for Peace'.

Q-hotel is geopend in de weekenden van 21 maart, 28 maart en 4 april.