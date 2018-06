Teleurstelling om missende namen eerbetoon Oscars

Ook acteur James Avery, vooral bekend door zijn rol van Will Smiths 'Uncle Phil' in de comedyserie 'The Fresh Prince of Bel-Air', was niet te zien op het grote scherm. Daarnaast werd ook auteur Tom Clancy, van wie vier boeken werden verfilmd, niet herdacht. Op sociale media hebben veel Oscar-kijkers teleurgesteld gereageerd.

Wie wél op het scherm verschenen tijdens het 'In Memoriam' eerbetoon waren onder andere Paul Walker, James Gandolfini, Shirley Temple Black, Philip Seymour Hoffman en filmcriticus Roger Ebert. In totaal werden er 47 namen en foto's getoond tijdens het vier minuten durende filmpje.