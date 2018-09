Filmrecensie| Nebraska

Zijn vrouw (June Squibb) en zijn twee volwassen zoons doorzien de dubbelzinnige reclamepraat en weten dat Woody (een excellerende Bruce Dern) blij is gemaakt met een dooie mus. Toch kunnen ze hem niet van zijn voornemen afbrengen, waarna zoon David (Will Forte) hem een lift aanbiedt naar Nebraska, zo’n 1500 km verderop. Hun reis wordt een confrontatie met het verleden en brengt de twee ook dichter bij elkaar.

Toch toont regisseur Alexander Payne – die eerder Oscars won voor Sideways en The descendants – zich wars van klefheid of opgelegd sentiment. Hij laat ons lachen om absurde situaties, om rake dialogen en om kleurrijke personages. Intussen behoudt zijn tragikomische roadmovie – geschoten in sfeervol zwart-wit – echter een ondertoon van mededogen en begrip.

De volwassen David heeft al lang niet meer de kinderlijke adoratie van een kind voor zijn vader. Hij ziet Woody als degene die hij is: een man vol fouten en zwakheden, maar ook een ploeteraar met een groot hart en een aftakelend gestel. Een mens die wat broodnodige menselijkheid verdient in een voortjakkerende maatschappij die de vriendelijkheid voorbij lijkt. Of toch niet? Nebraska biedt ons een zweem van hoop.