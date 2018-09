Ferrari ziet winst stijgen

De omzet steeg in 2013 met vijf procent ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op 2,3 miljard euro. De nettowinst deed het zelf nog beter en steeg met 5,5 procent naar 246 miljoen euro.

Exclusief

Het Italiaanse merk leverde vorig jaar 6.922 auto's af, 5,4 procent minder dan een jaar eerder. Dit past bij het beleid van Luca di Montezemolo, die aankondigde de productie in 2013 te willen beperken tot ongeveer 7.000 exemplaren om de exclusiviteit van het merk te waarborgen.

Voor Ferrari is en blijft de Verenigde Staten de grootste verkoopmarkt. In Amerika werden 2.242 auto's afgeleverd, 9% meer dan in 2012. In Europa daalde de vraag, Groot-Brittannië uitgezonderd. De vraag in het Midden-Oosten nam met 11% toe.

Waardevol

Consultancebureau Brand Finance heeft het merk Ferrari verder uitgeroepen tot het meest waardevolle merk. Iets waar de Italianen erg trots op zijn. De autobouwer kreeg als één van de slechts elf merken de AAA+ merkstatus en voegt zich hiermee bij merken als Google, Coca-Cola, Disney en Rolex. Ferrari kreeg echter ook nog eens de hoogste score.