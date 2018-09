'Black Eyed Peas weer bij elkaar'

Volgens een bron in The Sun heeft will.i.am de bandleden van Black Eyed Peas overgehaald om de comeback te maken. Vooral Fergie was moeilijk over de streep te trekken. Zij zou een zwaar tourschema niet zien zitten naast de opvoeding van haar zoontje van vijf maanden, Axl Jack.

Maar het is will.i.am volgens de bron gelukt. Ondertussen zou groep al bezig zijn met een nieuw album. Ook waren alle leden het erover eens dat er een tour moet komen voor de fans.