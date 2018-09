Opvolger McLaren 12C heet 650S

Scheutig met de informatie is McLaren nog niet, maar de nieuwe aanduiding '650S' geeft aan dat er sprake is van een forse ingreep. De aanduiding staat namelijk voor 650 pk, die uit dezelfde 3,8 liter V8-motor als voorheen worden gehaald. De S in de naam staat voor Sport, alsof dat nog duidelijk moet worden gemaakt.

Genève

De McLaren 650S debuteert voor het grote publiek op de Autosalon van Genève, die begin maart wordt gehouden. Hij komt er net als de 12C als Coupé en als Spider. De levering start onmiddelijk na de Geneefse autotentoonstelling.

De komst van de gerestylede 12C onthulde Autovisie al in Autovisie Magazine 24, 2013.