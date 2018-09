Filmrecensie| Kankerlijers

Waar de succesfilm uit 2012 normale kinderperikelen overtuigend wist te mengen met de strijd tegen kanker, speelt de ziekte in Kankerlijers een rol van weinig betekenis. Nick, Olivier en Iwan zijn zichtbaar gehavend en mogen het ziekenhuis niet uit, maar echt ziek komen ze verder niet over. We zien het drietal vooral grappen maken, verliefd worden, racen met rolstoelen en stiekem blowen in de kelder. Kankerlijers is meer een conventionele tienerfilm met het ziekenhuis als decor dan een drama over jongeren met kanker.

Het Spaanse Planta 4a – waar deze film een remake van is – had datzelfde probleem, maar daar maakte de jonge cast nog veel goed. Het spel in de Nederlandse versie schiet tekort, deels ook doordat de acteurs zich regelmatig verslikken in onhandig geschreven dialogen.

Regisseur Lodewijk Crijns bewees eerder dat hij met zowel luchtige (Alleen maar nette mensen) als zware films (Met grote blijdschap) uit de voeten kan. Zijn nieuwe film zou een combinatie van die twee moeten zijn, maar komt op beide vlakken niet uit de verf.Fabian Melchers