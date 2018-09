'Hoffman schitterde ook in de kleinste rol'

„Hij was nog jong en vrij onbekend”, herinnert de Nederlander zich. „Hij was best nerveus om in zo'n enorme blockbuster te spelen. Hij kon bijna zijn simpele dialogen niet onthouden.” Maar zijn aanwezigheid in beeld was enorm. “Philip had een relatief kleine rol. Maar hij wist zijn personage zoveel interessanter te maken dan het oorspronkelijk was.”

De twee mannen hielden altijd contact na het draaien van Twister. „Het was een ontzettend aardige man”, memoreert De Bont. „En hij was als acteur een genot om te zien natuurlijk. Hij was iemand die extreem in zijn rollen kon gaan hangen natuurlijk. Zijn dood is een groot verlies voor de filmwereld. Hij had zijn top nog niet bereikt, hij had nog zoveel moois voor de boeg.”

Dat de acteur een drugsprobleem zou hebben, was de regisseur niet bekend. „Hij hield wel van een drankje. Maar dat geldt voor de meeste mensen in Hollywood.”