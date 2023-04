Daghoroscoop 7 april - Sterrenbeeld Boogschutter: Een productieve dag!

VANDAAG JARIG

Spiritualiteit is al een paar jaar belangrijk voor je en jouw spirituele planeet Neptunus blijft ook dit jaar een belangrijke rol in jouw leven spelen. Als jij een mentale inzinking hebt gehad, zal je daarvan nu minder last hebben. Je bent romantischer dan andere jaren en verlangt naar vaste relaties.

STERRENBEELD RAM

Streef naar samenwerking, niet naar een botsing, maar houd rekening met obstakels. Blijf met beide benen op de grond en houd jouw financiële positie onder controle. Laat je niet overhalen iets te doen waar jij niet achter staat.

STERRENBEELD STIER

Verzoeken zullen worden ingewilligd en beloften gedaan, maar zet ze wel op papier. Tegenstrijdige invloeden kunnen vandaag een rol spelen. Op toezeggingen kan worden afgedongen en er kunnen specifieke eisen ter tafel komen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kan met deze dag alle kanten op. Veel hangt af van jouw reactie op gebeurtenissen en situaties. Door je assertief, maar niet agressief op te stellen verstevig je jouw positie. Tracht niet anderen te overheersen of de loef af te steken.

STERRENBEELD KREEFT

Een romantische afspraak kan worden uitgesteld of op de lange baan geschoven, maar een goede vriend is zijn gewicht in goud waard. Reageer niet te heftig als een naaste de wens te kennen geeft meer privacy te willen.

STERRENBEELD LEEUW

Blijf de komende dagen ver van potentieel gevaarlijke situaties. Teneinde ruzie te voorkomen doe je er goed aan je in te houden voor je jouw geduld verliest. Dat geeft jou tevens de kans na te denken over hetgeen jij wil zeggen.

STERRENBEELD MAAGD

Een goede dag om mensen die aan touwtjes trekken te benaderen. Er is een ruime kans dat je een salarisverhoging of gunst in de wacht sleept. Vraag echter niet meer dan waarop jij recht hebt. Voor hebzucht heeft niemand respect.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Wees bedacht op risico’s in jouw directe omgeving. Verspil geen tijd aan zinloze ondernemingen. Artistiek begaafden kunnen vandaag iets bijzonders creëren. Gehuwden moeten weer eens iets leuks met hun partner ondernemen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een geheimpje kan aan het licht komen als iemand zijn mond voorbij praat. Een gewone inlichting kan verkeerd begrepen en buiten proporties opgeblazen worden. Let daar vooral op als je bij een juridisch proces betrokken bent.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan een productieve dag worden als jij de invloed van de kosmos constructief benut. Pas wel op jouw tellen als er een latent conflict is met schoonfamilie; laat het niet tot een confrontatie komen. Pas goed op in het verkeer.

STERRENBEELD STEENBOK

Een bepaalde zaak kan een kritiek stadium bereiken en er zijn signalen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Door die tegen te houden kunnen omstandigheden een koerswijziging afdwingen. Jij zal stalen zenuwen nodig hebben.

STERRENBEELD WATERMAN

Je kan geneigd zijn te concurreren met de mensen met wie jij beter kan samenwerken. Studenten moeten niet proberen meer colleges te volgen dan ze aan kunnen. Maak een overzichtelijke lijst van jouw plichten en werklast.

STERRENBEELD VISSEN

Ga er niet van uit dat alle ideeën die jou bereiken betrouwbaar zijn. Vrienden of collega’s nemen het niet zo nauw met de waarheid. Laat je niet tot boosheid verleiden als beloften niet worden gehouden of verwachtingen teleurstellen.

