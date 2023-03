De legging is terug en zó draag je ’m sexy en sportief

„De legging is intussen meer dan gewoon een uit de hand gelopen maillot, want er zijn heel wat varianten, van exemplaren met wijd uitlopende pijpen, met splitjes en ritsen tot en met modellen met ingebouwde ‘buttlift’ om de billen te verstrakken.

Hot

Het feit is dat de legging hot is, alleen al omdat we ons tegenwoordig graag wat comfortabeler kleden en liever geen ongemakkelijke kleding meer dragen. En eerlijk is eerlijk: de legging zit natuurlijk veel lekkerder dan een strakke (spijker)broek.

Aanvankelijk werd de legging alleen naar de sportschool gedragen, maar dat is nu meer dan dat geworden: iets tussen een broek en legging in. Het is zodoende ook helemaal niet raar om na het sporten/wandelen nog even in een outfit met legging boodschappen te doen of een lunchafspraak in te plannen.

Zaak is wel om de legging in de juiste kleur te kiezen en dit op een goede manier te combineren met andere items zoals kleding, accessoires en schoeisel.

Sportief

Aangezien niet iedereen de looks heeft van beroemdheden als de zusjes Kardashian, is het oppassen geblazen met de juiste legging. Sporty chic is de nieuwe trend, met leggings die glanzend, mat of van kant zijn.

Zwart blijft de meest favoriete kleur en de zwarte legging geldt dan ook vaak als basis voor een outfit. Je kunt daarmee alle kanten op door het geheel sportief te combineren met een lange tuniek, een blazer of een XL-size hoodie. Bij die hoodie-outfit hoort een paar sneakers of een stevige laars met grove zool voor een stoere look - dit is tegelijkertijd ook dé look om een fijne wandeling in te maken.

Pas op met al te korte tops, want daarbij geef je letterlijk en figuurlijk jezelf bloot. Een croptop is meer iets voor in de sportschool dan op straat, dus dan zijn langvallende kledingstukken in laagjes een betere optie.

Kantoorlook

Liever in een legging naar een feestje? Dan is de klassieke stijl een aanrader, bijvoorbeeld met als basis een leren- of glanslegging die je draagt met hoge hakken en een mooi oversized mannenhemd (in crispy wit). Style het geheel af met opvallende accessoires en een blikvangertas.

Moet je wat meer stappen afleggen? Dan kun je in plaats van pumps ook stoere loafers met een dikke zool of ballerina’s dragen.

Bij de kantoorlook misstaat een legging ook zeker niet, naast effen exemplaren kunnen ook leggings met een print hun werk doen. Draag daarop een blouse en een blazer. Voor een romantische look is een ruchesblouse of een langvallende tuniek in bohostijl een optie.

Juiste kleur

Het kiezen van de juiste kleur voor een legging is heel belangrijk. Met donkere basistinten als zwart, grijs en blauw zit je altijd goed. Blijf liever af van de kleuren wit, beige of nude-tinten.

Op die manier accentueer je de benen en billen extra en zie je al snel putjes en oneffenheden. Onnodig dus! De witte legging is alleen ‘done’ als deze bijvoorbeeld nog maar net een stukje uitpiept onder een lange tuniek of een kaftan in het wit.

Bij een legging met print of dessin geldt wel de regel: draag daarboven geen prints of dessins, anders wordt het een allegaartje. Wel leuk: kies de kleuren uit de print van de legging om de rest van de outfit mee af te stemmen, zoals bijvoorbeeld de actuele tinten neongroen, oranje, geel of kobaltblauw en turquoise.

Oversized

Hoodies en ruimvallende basics staan prima op een strakke legging, want de laagjes-outfit is daar heel geschikt voor. Een spencer of een top over een lange tuniek/blouse en daarover een stijlvolle trenchcoat in Stockholom-stijl of een stoer bomberjack maakt het geheel af.

Het juiste schoeisel is ook van belang. Kies voor een enkelvrije variant met ballerina’s, sneakers in alle varianten of loafers met een stevige, stoere zool. Liever een enkellaarsje of een lange laars? Dat kan ook en dan lijkt de legging ineens meer op een panty of maillot.

String

Kies ook het juiste ondergoed, bij strakke kleding is het van groot belang dat je dit niet ziet. Seamless lingerie (zonder zomen maar gelasered) is nog het mooist: dat sluit letterlijk naadloos aan. Blijf liever weg van kant en ruches, dat geeft alleen maar extra ‘volume’ onder de kleding.

Een string of een langere boxershort is ook een optie, maar dat laatste kan ook gaan tekenen. En let ook op de snit van de legging zelf: deze moet goed aansluiten rondom de heupen, de taille en mag ook aan de onderkant bij de enkels niet te losjes vallen.

Lycra materiaal is ideaal omdat dit meegeeft en op een gegeven moment naar je figuur gaat staan. Strechtmaterialen zorgen er ook voor dat je heerlijk kunt bewegen in de kleding en je dus geen last hebt van strakzittende items. Daarnaast is een legging ook een stuk minder warm dan bijvoorbeeld een jeans, dus met de zomer in gedachten is dat ook een goede reden om de legging weer uit de kast te halen.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.