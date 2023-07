Chrissie doet aan telefoonseks: ’Na het klaarkomen, voel ik altijd een leegte’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Chrissie (28). Ze ontmoette haar vriend William (32) in Amerika en het stel is van plan zo snel mogelijk te gaan samenwonen. Tot die tijd moeten ze het doen met telefoonseks. „Dat is best heel spannend.”

’Ik kan niet wachten tot ik hem live zie en we al onze fantasieën daadwerkelijk kunnen uitvoeren.’ Ⓒ Getty Images