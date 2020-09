’Kinderen moet je geen dieetrommel aanpraten’

Dik dunner

Een tijd lang zag ik op Twitter een stroom aan dieetadvertenties. Blijkbaar had ik ooit iets aangeklikt, want het hield maar niet op. Ik zag dan virtuele vrouwen die al lopend op mijn scherm van dik, dunner werden. En niet zelden bleef ik daar dan, als ware ik gehypnotiseerd, naar staren. Het doet iets met je brein - althans met mijn brein - om een figuur zienderogen te zien afslanken.

Ondanks dat we allemaal weten dat je van pillen helemaal niet afvalt, heeft menigeen toch al weleens zo’n pot (vaak peperdure) rommel in huis gehaald. Voor een slank lijf doen we veel, ook gekke dingen als onzin kopen. En nou zijn wij volwassen en in theorie uitgerust met gezond verstand en kom je op een bepaald moment wel tot de conclusie dat je toch echt gewoon minder moet eten en meer moet bewegen. Maar voor een kind is dat anders. Die heeft die eeltlaag op zijn/haar ziel nog niet, kampt in de puberleeftijd ook nog eens met die moordende onzekerheid en doet niet zo aan onderscheid tussen wat wel werkt en wat niet.

TikTok

Dus dan kan het zomaar gebeuren dat het zuurverdiende vakkenvullerssalaris opgaat aan online gespotte dieetpillen. Of je kind installeert een betaalde dieetapp die mogelijk een bijdrage levert aan een eetstoornis. Niet iets dat je moet nastreven. Wat kinderen op TikTok zíen, wíllen ze ook. Dat gegeven moeten we niet onderschatten. Mijn dochter (6) maakt zelf slijm of ’jelly fruits’, want dat ziet ze op TikTok. Dat heeft, naast heel veel plakkerige rotzooi, nog wel iets grappigs.

Het lachen vergaat je echter als je kind zich door TikTok laat inspireren tot afvallen. Een onschuldig ogend filmpje waarin het proces van iemands dieetplannen wordt vastgelegd, kan zomaar een obsessie voor een onzeker kind worden. Een obsessie die misschien wel eindigt in het ziekenhuis of nog erger; in een kist. Wat mij betreft gaat TikTok daarom namelijk nog wat verder dan alleen stoppen met dieetadvertenties. Wat mij betreft weert TikTok ook beelden die kunnen aanzetten tot een ongezonde relatie met voedsel.

Controle

’Weet gewoon waar je kind naar kijkt’, is ergens een logische reactie. Dat zou je in de ideale wereld als ouder ook moeten weten, het is alleen niet te doen. Je zit niet ter controle naast je kind als het uren maakt op social media. Dan ben je aan het werk, vouw je de was of check je je eigen berichten even. Bovendien zit je kind niet op je bemoeizucht te wachten. Laat je daarmee steken vallen? Natuurlijk niet. Degene die dat beweert heeft nog nooit een eigen leven geleid en kinderen opgevoed. Maar we móeten er wel iets mee.

Dus: stop met foute advertenties. Maak het eenvoudiger mogelijk om gevaarlijk beeldmateriaal te rapporteren. Een puber hoeft niet te horen hoeveel je afvalt als je een week alleen maar sla eet. Voor je het weet eet die puber namelijk en jáár alleen maar sla. Sociale media en influencers bepalen voor een heel groot deel wat er in het leven van een kind gebeurt. Met die invloed wordt alleen totaal nog niet verstandig omgegaan, zo hebben we heel recent nog ervaren door de #ikdoenietmeermee-affaire. Pak het op waar mogelijk. En ouders; áltijd meekijken is onmogelijk. Maar blijf wel te allen tijde met je kind praten. Ook over TikTok.