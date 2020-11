’Ik jat van mijn baas en ben als de dood dat ik gesnapt word’

Al sinds 2014 ben ik werkzaam in een superleuke kledingwinkel in een grote stad. Ik heb een redelijk hoge functie, waardoor ik soms alleen sta of alleen moet afsluiten. Mijn baas en ik hebben een heel goede, vriendschappelijke band. We kennen elkaar nog van onze vorige werkkring en nu werken we dus weer samen. Daarom vertrouwt hij mij de winkel ook vaak toe.

Ik vind het fijn dat hij mij zo veel verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft, maar het brengt me ook in de verleiding... Sinds ongeveer een halfjaar maak ik er namelijk een gewoonte van elke maand iets voor mezelf mee te nemen uit de winkel. Zonder af te rekenen.

Onschuldig

Het begon heel onschuldig. Ik was bezig met afsluiten, stond op het punt om de deur uit te lopen en zag in mijn ooghoek een armband hangen. Tien euro. We hebben er daar zoveel van, dacht ik, die gaat nooit iemand missen. Het feit dat we bijna geen beveiligingsmagneten hebben hangen aan onze producten, was het laatste zetje dat ik nodig had. Dus stopte ik hem in mijn tas en ging naar huis.

Een week ging voorbij en niemand die de armband miste. Dat gaf me stiekem een kick. Ik kan gewoon iets stelen zonder dat iemand erachter komt, dacht ik. Van schuldgevoel had ik geen last. Natuurlijk hebben ook wij het in coronatijd als kledingwinkel niet makkelijk, maar ach, wat is nou een tientje?

Adrenalinekick

Drie weken later moest ik weer alleen afsluiten. Die dag was er toevallig een leuk shirtje binnengekomen dat ik graag wilde hebben. Ik had die avond een etentje en het paste perfect bij de broek die ik aan wilde doen. Dus stopte ik het wederom in mijn tas en nam het mee. Ook daar hoorde ik niks meer over van mijn baas. Gelukkig!

Het werd op een gegeven moment een maandelijks ritueel. Elke maand trakteerde ik mezelf op een leuk item uit de winkel. Dat waren vaak kleine dingen, zoals een ketting of een telefoonhoesje, want ik wil het ook weer niet te gek maken. Niemand om me heen weet het, zelfs mijn man niet. Die denkt dat ik gewoon betaal voor de spulletjes die ik mee naar huis neem.

Ontslagen

Maar deze week hoorde ik dat verderop in de winkelstraat een medewerker op staande voet is ontslagen vanwege diefstal van meerdere flesjes parfum. En dat is niet het enige, ze moest daar bovenop ook nog eens 4000 euro betalen aan haar werkgever alsschadevergoeding en voor juridische kosten!

Winkeliers in de straat zijn hier zo van geschrokken, dat zij nu beter gaan controleren op diefstal. Ook in onze winkel wordt de controle aangescherpt. Mijn baas vertelde me namelijk dat we binnenkort de voorraad moeten gaan natellen. Ik ben nu zo bang dat hij erachter zal komen dat er spullen weg zijn. De spullen alsnog terugleggen kan niet, want ze zien er inmiddels gebruikt uit. Maar ik kan het me echt niet veroorloven om mijn baan te verliezen, en al helemaal niet om ook nog eens 4000 euro te moeten betalen… Ik heb er slapeloze nachten van en enorm veel spijt.

