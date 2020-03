’Ik durf mijn baas niet te vertellen dat ik de werkdruk nu niet aankan’

Maar dat is precies de situatie waar ik nu middenin zit. Ik heb twee kinderen, stuiterballen van vier en zes jaar, die niet naar de opvang gaan, want ik heb geen vitaal beroep – maar ik heb ook een veeleisende baan als manager, die echt niet minder druk is geworden in tijden van corona.

Blijven ’doorknallen’

De werkdruk is nog even hoog, sterker: ik krijg meer mails dan ooit. Om elk wissewasje mailen mijn collega’s me. Evenals mijn baas, die het soms ’ook allemaal niet meer weet’, maar wel van mij verwacht dat ik meteen antwoord.

Ik snap het, we zijn allemaal in shock en moeten wennen aan een nieuwe manier van werken, maar er wordt van mij ook verwacht dat ik in de tussentijd taal- en rekenlessen geef. Het is een feit dat mensen nu minder productief zijn, maar waarom houden werkgevers daar geen rekening mee?

Geïrriteerde baas

Ik heb geopperd bij mijn baas om de werkdruk te verlagen, dat keihard doorknallen zoals we op kantoor gewend zijn, nu écht even niet kan. Maar dat werd – flink geïrriteerd – weggewuifd. Eigenlijk klonk er door in haar stem ’hoe ik zoiets had kunnen vragen’. Ik heb toch ook een man met wie ik de zorg voor de kinderen kan afwisselen?

Dat klopt, en dat doen we ook, hij geeft zelfs vaker les dan ik, speelt met de kinderen in de tuin (waar ik dan jaloers naar kijk), maar hij werkt zich óók een slag in de rondte achter zijn computer.

Janken op de wc

Gisteren had ik het er met twee vriendinnen over – via WhatsApp, want spreken doen we elkaar niet meer. Te druk. Zij ook. ’s Avonds doorwerken is de nieuwe norm geworden, terwijl je dan juist zou moeten bijkomen van alles wat er nu gebeurt.

Zij zitten, net als ik, soms stiekem een potje te janken op de wc, waar de kinderen ons niet zien. Het is al heftig genoeg voor ze. Hoe we dit gaan doen tot 1 juni, of misschien wel langer... ik weet het niet. Ik ben echt stressbestendig en vind hard werken heerlijk, maar ik loop nu keihard tegen een muur op.

Geen verlof

Ik kan ook vrij nemen natuurlijk, maar mijn baas heeft het team nadrukkelijk laten weten dat we er juist nu ’voor elkaar moeten zijn’ en dat het bedrijf het al zwaar genoeg heeft. Extra krachten worden ook niet meer ingehuurd uit kostenbesparing, dus komt er nog meer op ons bordje. Misschien moet ik me maar gewoon ziek melden. Dan is het probleem in elk geval tijdelijk opgelost…

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.