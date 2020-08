'Ik erger me aan corona-laksheid in supermarkten en horeca'

Vanmorgen ging ik boodschappen doen. Ik zag bij de supermarkt geen mandjes meer bij de ingang, dus vroeg ik voor de zekerheid aan een langs lopende medewerker: 'Zijn de winkelwagens weer verplicht?' Ja, inderdaad, zei ze: 'We zijn weer strenger geworden.' Oké, logisch, corona wordt weer vaker vastgesteld, dus afstand houden in de buurtsuper is geen overbodige luxe.

Alsof hun neus bloedt

Maar blijkbaar denkt lang niet iedereen daar zo over, want terwijl ik terugloop voor die verplichte winkelwagen, wandelen andere klanten 'even snel' – sommigen kuchend en sniffend, lekker dan – met de armen vol boodschappen de winkel in, en weer uit. Worden ze daarop aangesproken? Ach welnee. De supermarktmedewerkers doen allemaal alsof hun neus bloedt.

Hoe langer ik in die winkel ben, hoe meer het me irriteert. Het lijkt alsof iedereen lakser wordt, en niet alleen in de supermarkt. 'Corona? Het zal wel...' is blijkbaar het nieuwe motto. Daar baal ik van. Ja, ik ben ook óntzettend klaar met corona en met zo'n onhandige kar zeulen is zeker niet mijn hobby – maar zullen we dit allemaal nog even volhouden?'

Ik zeg er niets meer van'

Ik spreek bij de kassa de medewerkster aan die me tien minuten daarvoor nog vertelde dat winkelwagens verplicht zijn. Waar stond dat eigenlijk aangegeven, van die winkelwagens, vraag ik. 'O ja, dat moeten we wel weer wat duidelijker gaan vermelden', mompelt ze.

En waarom spreken ze er mensen in de winkel niet op aan als ze zich niet aan de coronaregels houden? Mijn vraag wegwuivend roept ze laconiek: 'Dat doe ik niet meer hoor!', terwijl ze wegloopt. Nee dat zie ik, want de man achter mij heeft ook zijn handen vol (afstand houden? Das war einmal) en de caissière ziet het niet eens meer.

Hallo, wakker worden!

In de horeca dezelfde riedel: zondag meldde ik een serveerster dat de zeep in de wc op was. Toch handig om dat aan te vullen in tijden van corona. Ze haalde haar schouders op met een blik van whatever. Er werd, hoe verrassend, niks mee gedaan. En bij een grote winkelketen zei een medewerker van de week lachend: 'Nee hoor, handgel bij de ingang hebben we niet meer, de hele voorraad is op!' Oké, de Etos verderop in de straat was blijkbaar te ver om even een voorraadje in te slaan.

Hallohoo? Kunnen we allemaal even wakker worden en corona weer serieus gaan nemen? Het is nog niet voorbij mensen. Tuurlijk, ik ben vast een tight ass, dat zal allemaal wel, maar als we zo laks blijven en corona schouderophalend 'weglachen', moeten we niet verbaasd zijn als straks winkels en horeca weer sluiten en de IC's opnieuw vol liggen. Iedereen die zich er wel aan houdt, laten we op die manier stikken. Samen sterk was het toch? Of was dat slechts een hippe hashtag?