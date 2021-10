’Ik was over de top gegaan bij Caroline Tensen, op alle fronten...’

Premium Het beste van De Telegraaf

„Onder de zonnebank en in de zon liggen totdat ik zwartgeblakerd zag. Dat nooit meer!” Ⓒ Nick van Ormondt

Topvisagist/kapper Leco van Zadelhoff (53) is lekker openhartig in zijn vijfde boek ’Worden wie je bent’ dat op 2 november uitkomt. Deze keer geen how to’s over de juiste coupe, de nieuwste layering methodes of de perfecte rode lippenstift; Leco neemt ons mee vanuit zijn jeugd in het veilige Harderwijk naar zijn eerste kappersschreden, zijn eerste föhnmoment met Caroline Tensen, de favoriete vrouwen in zijn leven en zijn eigen grote liefde Carlos.