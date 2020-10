Elke dag helse pijn... Simone heeft een levensbedreigende nekwervelaandoening

Simone Bent heeft een levensbedreigende nekwervelaandoening Ⓒ Privébeeld

Simone Bent (35) was een spontane meid die vol in het leven stond tot ze op 18-jarige leeftijd een ernstig auto-ongeluk kreeg. Aan het ongeluk hield ze een levensbedreigende nekwervel-aandoening en halsadervernauwing over. “Dag in dag uit heb ik ondragelijke pijn.”