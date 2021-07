’Mijn lichaam heeft de oorlog verklaard aan melk’

Lactose intolerantie

Er was niemand die mij aan het handje meenam. Ik ontdekte zelf in 2016 dat ik een lactose intolerantie heb. Je leven staat dan op zijn kop. Je lichaam heeft als het ware de oorlog verklaard aan melk. Dat betekent dat je melkproducten en melkbestanddelen uit je dagelijkse eten en drinken zult moeten schrappen. Je moet ineens bij alles twee keer extra goed nadenken, zoals bij het uit eten gaan in een restaurant, boodschappen doen, thuis lactosevrij koken, bij vrienden en familie eten en als je op vakantie gaat. Je moet altijd op je hoede zijn of iets dat je eet en drinkt ook echt lactosevrij is en dat valt niet altijd mee. Voor mij was het een hele zoektocht om uit te vinden hoe ik mijn lactosevrije leven moest gaan inrichten. ’Waarom was er niemand die mij aan het handje meeneemt’, heb ik vaak gedacht.

Taboes en symptomen

Om nog maar niet te spreken over de taboes… Dat je melkproducten zoveel mogelijk moet vermijden is één ding. Maar hoe zit het dan met de vervelende symptomen waar je last van krijgt zodra je ook maar 1 druppel melk of 1 gram melkbestanddelen binnenkrijgt? Je gaat niet zomaar uitgebreid op een verjaardag praten over het feit dat je met een lactose intolerantie enorm veel winden moet laten. En dat deze winden door vergisting zó stinken dat je er zelf bijna van omvalt. Ook vertel je niet zo snel aan Jan en alleman dat je vaak en veel diarree hebt of moet overgeven, om nog maar niet te spreken over die vervelende opgezette buik. Met een lactose intolerantie kan je buik namelijk zo opzwellen dat het lijkt alsof je een ballon hebt ingeslikt of dat je 9 maanden zwanger bent. Ik probeer over deze taboes wél te praten op mijn blogs Veertigplus mus en Blij Lactosevrij, in mijn online cursus en in Facebookgroepen waar ik lid van ben. Daarmee wil ik anderen helpen, zodat zij zich begrepen voelen en wegwijs worden gemaakt in hun lactosevrije leven. Natuurlijk let ik er wel goed op dat ik alle voedingsstoffen binnenkrijg en het is altijd handig om hiervoor een diëtist of huisarts te raadplegen.

Leven met lactose intolerantie

Je kunt prima leven met een lactose intolerantie, als je weet hoe. Gelukkig werkt een lactose intolerantie heel simpel. Zoals ik het zie: eet je melkvrij, dan blijf je klachtenvrij. Dus tja, als je je leven zó inricht dat je melk vermijdt, dan heb je een prima leven met een lactose intolerantie. En wat mij ook helpt zijn lactasepillen voor als je een keer niet melkvrij kunt of wilt eten. Want, om eerlijk te zijn, ben ik een echte kaaskop en dol op melkchocola, dus ik durf best toe te geven dat ik dit af en toe nog eet. Maar voordat ik dit eet, neem ik 10 minuten van tevoren een sterke lactasepil in en dan blijft het meestal rustig in mijn buik en darmen.

Eerder

Ik heb heel graag eerder willen weten dat ik lactose intolerantie heb. Dan had ik mij heel wat radeloze uren op het toilet met diarree en onrustige nachten met winderigheid kunnen besparen. En ik was dan ook veel eerder gezonder gaan eten. Want, een super groot voordeel van mijn lactose intolerantie, vind ik, is dat ik sindsdien veel gezonder ben gaan eten. Ik ben bewuster geworden van de ingrediënten in producten en foute producten laat ik steeds vaker staan. Etiketten lezen is mijn tweede natuur geworden. En ik zie mijn lichaam en mijzelf nu veel meer als een team met één gezamenlijk doel: gezond zijn en gezond blijven, zonder veel narigheid en zonder die ballon in je buik!