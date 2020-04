Monique Mendes (35): Ik word soms zwaar onderschat

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mij iets jonger, ergens in de twintig! Het komt door hoe goed ik mij nog voel in mijn lichaam, maar ook door factoren van buitenaf.”

Heb jij beautygeheimen?

„Een echt geheim is het niet. Ik gebruik simpelweg geen make-up. Hooguit met feestjes draag ik mascara en eyeliner. Ik heb het ook nooit gedragen en vind het zo zonder veel fijner. Mijn poriën kunnen zo goed blijven ademen en daardoor blijft mijn huid ook in een goede conditie.”

„Daarbij vind ik sporten ook een ’beautygeheim’. Ik ben heel serieus met sporten en doe het regelmatig. Niet per se omdat het moet maar omdat ik het echt heel leuk vind. En omdat ik mij er zoveel beter door voel. Ik probeer via social media anderen te inspireren om ook te sporten en vooral om krachttraining te doen.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Ik word vrijwel altijd jonger geschat. Vaak is het een compliment en zijn mensen ook echt verbaasd dat ik ’al’ in de dertig ben. Dat vind ik natuurlijk altijd wel leuk om te horen. Echter zijn er altijd ook mensen die ’jong’ met ’onwetendheid’ associëren, maar dat probeer ik maar te negeren.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Er is niet per se één ding dat ik het mooiste vind aan mijzelf. Ik ben eigenlijk tevreden met het hele plaatje.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben niet zo van het mooiste en het minder mooiste. Ik besteed daar geen aandacht aan.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Complimenten over mijn uiterlijk zijn leuk, maar uiterlijk verandert continu. De grootste waardering die je een ander kan geven is respect. Ik vind het fijn als mensen mij met een open houding benaderen en mij vanaf het begin af aan laten zijn wie ik ben. Doordat ik er jong uitzie denken sommigen dat ik onervaren ben en nog een hoop te leren heb. Of bepaalde dingen nog niet kan. Hierdoor word ik vaak anders behandeld dan leeftijdsgenoten die er leeftijd adequaat uitzien. Mensen gaan mij dingen uitleggen die ik al weet, of willen dingen voor mij doen, omdat ze denken dat ik die nog niet kan.”

„Die mensen staan mij in de weg, beperken mij in mijn doen en laten. Ik word soms zwaar onderschat. Ik vind het fijn als mensen mij eerst leren kennen voordat ze een oordeel over mij vellen. Observeer mij eerst, luister naar wat ik zeg en zie wat ik doe. En bepaal dan pas wat je van mij vindt. Uiterlijk is zeer misleidend. Ik ben al 35 jaar op deze aarde; ik weet inmiddels heus wel wat.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op zich wel. Al gooit corona momenteel natuurlijk alles overhoop. Alles staat nu even stil, er kunnen geen leuke plannen meer gemaakt worden. Al is dat ook wel even ’fijn’ omdat het mij de tijd geeft om tot rust te komen.”

„Maar over het algemeen ben ik blij met waar ik nu ben. Ondanks de pijntjes die ik hier en daar heb, blijf ik bezig en houd ik mijn lichaam, mijn ’machine’, aan de praat. Ik heb leuk werk en huisje-boompje-beestje en sport dus veel. Daarbij heb ik nog veel plannen voor de toekomst: ik wil onder andere heel graag groter gaan wonen.”

Wat houdt je jong?

„Mijn mindset. Ik sta positief in het leven, ook als er moeilijke dingen gebeuren. Er zijn altijd wel oplossingen en zeker met een rustige aanpak komt vaak alles wel goed.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Vertrouw op jezelf. Dat leren kost tijd, maar als je het hebt geleerd om echt op jezelf te vertrouwen is het leven zoveel beter!”