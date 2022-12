Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Tjarda is bijna blind: ’Ik mis de gezichtsuitdrukkingen van mijn kinderen’

„Het is mijn droom om de eerste blinde burgemeester van Nederland te worden.” Ⓒ Stef Nagel

Geen filters, geen verhullende kleding. Elke week laat een lezeres zich zien, precies zoals ze is. Dit keer Tjarda Struik (36). Ze is nagenoeg blind. Op social media vertelt zij over haar beperking.