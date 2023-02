De vechtscheiding deel 160: ’Ze trekt haar rokje op en glimlacht me toe’

„Sara ook?” Anouk spert haar ogen wagenwijd open: „Hoezo? Hoe dan? Sara?” hakkelt ze verder. „Het is mogelijk dat Sara ook die foto had”, herhaal ik. „Terwijl je bij haar op de bank zat, heb je gezellig foto’s met haar uitgewisseld?” Haar stem gaat omhoog. „Nee, zo ging het niet.” Ik gebaar haar niet zo hard te praten. „De kinderen….” Nu verkleinen haar ogen zich. Ze trekt beide benen op alsof ze in een foetushouding wil gaan liggen, maar dan strekt ze ze onverwachts met al haar kracht. Bam. Beide voeten eindigen in mijn kruis. Ik sla dubbel van de pijn. „Anouk!” „Stttt”, sist ze: „De kinderen... En nu opgerot.” „Doe normaal”, antwoord ik. „Het is midden in de nacht.” „Er uit!”

Meningsverschil

De kinderen staan op de gang en kijken hoofdschuddend hoe ik met beddengoed onder mijn arm richting bank ga. „Gaat het goed, pap?” vraagt Lente. „Ja hoor schat, we hebben een meningsverschil dat heeft iedereen wel eens.” „Ja, maar jullie best vaak”, antwoordt Storm. „Valt wel mee hoor”, zeg ik monter, maar eigenlijk moet ik hem wel gelijk geven. Dit gebeurt te vaak voor een net herenigd stel.

De volgende ochtend is Anouk nog niet van mening veranderd. „Ik wil je even niet meer zien. Ga maar weer naar je moeder.” Weer naar mijn moeder wil ik niet. Ik ben helemaal klaar met dat oncomfortabele logeerbed. En als ik daar aanbel, moet ik ook uitleggen wat er aan de hand is. En hoeveel wil je met je moeder delen? „Ja, ik ben weer terug bij mijn vrouw, maar heb dat binnen een half jaar weer verprutst.” Ik heb geen zin om dat aan mijn moeder te vertellen. Die verdomde Sara ook. Waarom heeft ze dit gedaan? Ik check voorlopig in in het hotel in ons dorp.

Druk

Eenmaal op kantoor app ik Sara dat ik haar wil spreken. „Kan niet. Druk”, antwoordt ze. „Dan maak je maar tijd. Ik zie je vanmiddag om 16:00 uur in mijn kantoor.”

Tot mijn verbazing meldt ze zich stipt om 16:00 uur. Met een kop thee in haar hand neemt ze plaats op de stoel aan mijn bureau.” Ik zag je vanochtend bij het hotel in het centrum. Ben je verbannen”, vraagt ze lachend. Ze trekt haar rokje een beetje op en glimlacht me toe. Als ik niets zeg, doet ze ook nog haar knieën uit elkaar. Ik kan haar slipje zien. Zo te zien windt deze situatie haar op. Ik probeer het te negeren en zet de aanval in. „Waarom heb je het gedaan?” „Bedoel je waarom ik jou heb bevredigd om vervolgens door jou verraden te worden?” „Dat was een foutje. Excuus daarvoor. Je weet precies waar dit over gaat. Om de foto van Anouk die jij op intranet heb geplaatst.” „Een foto van Anouk?” Sara blijft zich van de domme houden.

Triomfantelijk

Op een gegeven moment beweert ze zelfs dat ze de foto niet kent. „Je kletst jezelf vast. Het ene moment zeg je dat je de foto van je telefoon hebt gehaald; het volgende moment weet je niet over welke foto het gaat”, wijs ik haar terecht. Nu kan ze geen kant meer op. „Geef maar toe dat je het gedaan hebt.” Maar Sara kijkt me triomfantelijk aan. „Oké, ik klets me vast. En wat dan nog? Je kan er verder niets mee doen. Het is mijn woord tegen het jouwe.” Even ben ik stil. Ze heeft gelijk. Wat wil ik met dit gesprek bereiken? Ik neem mijn toevlucht tot bluf. „Ik heb dit met Kasper besproken. Je krijgt hierbij je laatste waarschuwing.” Nu kijkt Sara even verbaasd en barst dan in lachen uit. „Bluf. Zo doorzichtig.”

Anouk heeft vanmiddag yoga en de kinderen zijn aan het sporten. Ik kan even thuis ongestoord wat spullen ophalen. Ik gun Anouk haar rust al begrijp ik niet zo goed waar ze zich druk over maakt. Natuurlijk is het niet leuk dat haar foto op intranet stond. En het idee dat Sara dat zou hebben gedaan is natuurlijk helemaal een gruwel voor haar, maar is het niet beter om daar boven te staan? Zo erg is het nou allemaal ook weer niet.

Huiswerk

Aan tafel zit Storm. „Hé ben jij thuis? „Dat kan ik beter aan jou vragen”, grinnikt hij. Ondanks alles lach ik mee. „Je hebt toch selectietraining?” Storm schudt zijn hoofd. „Ik heb te veel huiswerk. Ik moet een nieuw onderzoeksvoorstel inleveren.” „Wat is je onderwerp?” Geïnteresseerd pak ik een stoel en schuif aan. „Ik wilde het over DNA-onderzoek doen, maar volgens mama is mijn onderzoek te mager.” „Wat wou je dan doen?” „Een haar van mij en Lente opsturen.” Ik schiet in de lach.„ Ja, dat is ook wel wat mager. Waarom maak je het niet groter. Een haar van mij, een van oom Kasper, van mama en van oma…”

