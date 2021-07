Daghoroscoop 22 juli - Streef naar harmonie tussen hoofd en hart, Steenbok

VANDAAG JARIG

Je liefdesleven zal een prettig verloop hebben. Natuurlijk kunnen er teleurstellingen zijn, maar de gelukkige periodes zullen de overhand hebben. Vrijgezellen kunnen in het huwelijksbootje stappen, al zal dat met vertraging en complicaties gepaard gaan. Je krijgt een betere kijk op financiën.

RAM

De trend is positief; dat kan te maken hebben met een nieuwe baan of meer status. Reken op goed nieuws als je op promotie wacht. Een uitstekend moment om met een dieet te beginnen als je naar een gezonder gewicht streeft.

STIER

Wat gisteren nog moeilijk te begrijpen was wordt vandaag duidelijk. Een onderwerp doorgronden vereist inspanning, maar het lukt als je je best doet. Misschien moet je er iets voor opofferen of een geplande vakantie laten schieten.

TWEELINGEN

Iemands enthousiasme of uitbundigheid kan je teveel worden en er de oorzaak van zijn dat je negatief of erg kritisch reageert. Wees liever fair dan vijandig als je iemand op diens onrealistische verwachtingen wijst.

KREEFT

Wees actief gedurende het eerste deel van de dag, later zul je minder zin hebben. Laat je niet in met geroddel, je kunt zelf het volgende slachtoffer zijn. Pas extra op voor iemand die je beter wil leren kennen terwijl deze al een relatie heeft.

LEEUW

Nuchter denkwerk staat garant voor meer verdiensten. Je energie en enthousiasme lijken onuitputtelijk, maar brand niet te snel op als je de eindstreep wilt halen. Ben je ongelukkig in je huidige baan dan is een alternatief nu voorhanden.

MAAGD

Wees extra voorzichtig als je vandaag gaat sporten. Overdreven inspanning kan nadelig voor je zijn. Te snel bewegen kan een ongeluk of ander probleem veroorzaken. Artiesten krijgen met een vlaag van creativiteit te maken.

WEEGSCHAAL

Spanning neemt toe als een belangrijke activiteit voltooiing nadert. Bedenk vast een manier om tot rust te komen wanneer het werk gedaan is. Ga intuïtief maar tevens verstandig te werk. Blijf communiceren met iedere huisgenoot.

SCHORPIOEN

Creatieve gedachten stellen je in staat met de juiste antwoorden te komen of je nu met communicatie, een studie, examen, een zakelijke deal of bijeenkomst te maken krijgt. Toon je bereid naar een vervelende collega te luisteren.

BOOGSCHUTTER

Financieel goede tijden zijn aangebroken en dat zal te zien zijn aan je bankrekening. Het kan verstandig zijn om wat te sparen of meer geld in je bedrijf te steken. Besef dat aan elk succesverhaal ook weer een eind kan komen.

STEENBOK

Streef naar harmonie tussen hoofd en hart zodat de communicatie met anderen gemakkelijk verloopt. De omstandigheden zijn gunstig voor een sprong in het diepe of voor een nieuwe ervaring.

WATERMAN

Door te veel werk en onvoldoende rust kun je je vermoeid of bedrukt voelen. Geen geschikt moment om aan een wedstrijd deel te nemen. Laad aan het eind van de dag de batterij op door met een boek op de sofa neer te strijken.

VISSEN

Samenwerken is het parool en groepsactiviteiten zullen dan ook goed verlopen. Probeer wat tijd en energie te steken in mensen of dieren die in nood verkeren. Een sociale afspraak of juridische procedure verloopt binnenkort gunstig.

