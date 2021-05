’Mijn zoon (10) keert zich tegen zijn vader en ik zit in een spagaat’

„Mijn zoon gedraagt zich ronduit onbeschoft richting zijn vader”, vertelt Marian. „Waar het aan ligt weet ik niet, maar hij negeert hem, scheldt hem uit en doet precies het tegenovergestelde van wat hem gevraagd wordt. Nou is het misschien normaal op deze leeftijd om je een beetje tegen je ouders af te zetten, maar ik mag inmiddels gerust stellen dat mijn zoon een lichte afkeer van zijn vader aan het ontwikkelen is.”

Ongemakkelijk

„Daarentegen trekt hij naar mij juist steeds meer toe. Ik voel me daar ongemakkelijk bij, omdat ik niet tussen hen in wil staan. Uiteraard heb ik gesprekken met mijn man gehad, maar ook hij kan geen duidelijke reden aanwijzen voor het gedrag van onze zoon. Misschien, vermoed ik, komt het omdat zijn vader nu eenmaal een stuk strenger is dan ik en vaker voet bij stuk houdt wanneer hij onze zoon dingen weigert. Ik zou wel strenger willen zijn, en zeker nu ik merk dat onze zoon zich zo onbeschoft gedraagt richting zijn vader wil ik een afkeurend signaal geven, maar het lukt me niet. Wat kan ik doen? En wat kan hierachter zitten?”

Uitspelen

Om iets aan deze situatie te kunnen veranderen, is duidelijkheid en een eenduidig signaal het belangrijkst, stelt kindertherapeut en pubercoach Meta Herman de Groot. „Je moet als ouders op één lijn zitten als het gaat om afspraken met je kind. Als dat niet zo is, ziet een kind algauw ruimte om ouders tegen elkaar uit te spelen. Dat zal hij/zij dan ook zeker doen. Kennelijk is er bij deze moeder ruimte om de regels te ontwijken en bij de vader niet, of minder. De ouders lijken dus niet op één lijn te zitten en scheppen daarmee onvoldoende duidelijkheid voor hun kind.”

Oorzaak

Maar dat is niet het enige dat onrust veroorzaakt in het gezin, vervolgt Herman de Groot. „Waarschijnlijk heeft het gedrag van deze jongen een diepere oorzaak die boven tafel moet komen. Een kind weert een ouder niet uit vrije wil af. Dit komt voort uit een gevoel van ongemak en onbehagen en daar zullen jullie samen iets aan moeten doen. De vader moet in gesprek met deze jongen. Het kind probeert zijn ouders met zijn gedrag iets duidelijk te maken en het is aan de ouders om erachter te komen wat dat is. Keur je zijn gedrag alleen maar af, zal dat geen positief effect hebben. Ga in gesprek.”

„Het heeft dus ook niet per se zin om als moeder strenger te worden en de lijn van de vader te volgen. Bespreek als ouders hoe jullie je gedragen, wat de regels zijn en hoe streng jullie daar beiden in zijn. Je kind heeft recht op duidelijkheid; zorg daar dus ook voor. Duidelijkheid creëert veiligheid.”