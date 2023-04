’Wat mijn buurvrouw met mijn lijf doet, kan niemand anders’

H: „Voor een verhouding moet je goed kunnen liegen. Over waar je was. Over wat je gaat doen. Over ’iets verkeerds hebben gegeten’ als je boven de pot hangt vanwege de morning-afterpil...”

Esther: „Elke afspraak met mijn minnaar is een soort achtbaan. Eerst de opwinding van optutten en naar de plek gaan waar we hebben afgesproken. Dan de sensatie van elkaar weer zien en vrijen. En vervolgens de kater: plakkerig terug naar huis en daar meteen douchen om alle sporen uit te wissen. Ik voel me dan zo goedkoop en dom. Ik heb een leuke relatie met een fijne man, waarom doe ik dit? Voor de kick? Voor een beetje bevestiging? Ik weet het zelf ook niet. Maar ik kan er ook niet mee ophouden.”

Bijtanken

Dyonne: „Ik heb nu anderhalf jaar een affaire. De seks is goed, er is geen kinderen-boodschappen-werkruis zoals thuis. Ik houd zielsveel van mijn kinderen. En van mijn man. Maar ik vind het ook heerlijk om een contact te hebben dat volledig buiten mijn dagelijkse leven staat. Bij wie ik alleen maar vrouw hoef te zijn. De één tankt bij in de sauna of de sportschool, ik bij mijn minnaar. Zo zie ik het. Of... zo praat ik het goed.”

Sanne: „De vader van mijn vriend is een zeer goed geconserveerde man van eind zestig. Wat kan ik ervan zeggen, ik vind hem aantrekkelijker dan mijn vriend. Familiefeestjes zijn altijd spannend. Op een dag kwam van het een het ander en hij is echt veel beter in bed dan zijn zoon. Diep vanbinnen wil ik voor hem kiezen, maar mijn ouders zien me aankomen met iemand van bijna zeventig!”

Goede buur

Josefine: „Niemand die er iets achter zoekt dat de buurvrouw hier vaak koffie komt drinken en ik bij haar. Onze kinderen zijn ongeveer even oud en spelen veel met elkaar, onze mannen zijn bevriend. Wat zij met mijn lijf doet, kan niemand anders.”

Jolanda: „Toen ik zwanger was, ben ik een paar keer naar bed geweest met mijn ex. Mijn man had geen zin om te vrijen vanwege mijn groeiende buik. Niets wat je gezonde verstand zo snel kan uitschakelen als opwinding. Het ging nog bijna mis toen mijn ex meende dat ik bij hem zou terugkomen... Ik ben nu steeds bang dat mijn ex en m’n man nog eens samen koffie gaan drinken voor een goed gesprek.”

Zo verliefd

W: „Zet ’locatievoorzieningen’ op je smartphone uit en check elke dag of je man niet stiekem een volg-app of tracker heeft geïnstalleerd. Laat alle communicatie met je lover via een goedkoop prepaid mobieltje gaan dat standaard op ’stil’ staat, en bewaar het op je werk. Neem nooit iemand in vertrouwen. Wees discreet en voorzichtig. Ik zeg dit als iemand die naast haar huwelijk-met-gezin al drie jaar vreemdgaat. Er is meer in het leven dan altijd maar braaf zijn.”

Dorine: „Zo verliefd... Ik rijd vanuit mijn werk een half uur om zodat ik even door zijn straat kan rijden. Hij woont daar met zijn vriendin en zoontje van 8 maanden. Daarna rijd ik naar huis, naar mijn man en twee schoolgaande kinderen.”

Seks

„Ik vreet de berichtjes van mijn minnaar en huil omdat ik ze meteen moet wissen. We kunnen gemiddeld eens in de tien dagen afspreken en hebben ’het’ nu drie keer gedaan. Soms is het niet meer dan 10 minuten praten, zoenen en vozen in de auto, als mijn kinderen zwemles hebben en hij even ’een pakje sigaretten’ is gaan halen. Ik voel me schuldig tegenover zijn vrouw, maar hij zegt dat zij geen zin meer in seks heeft. Vaker voel ik me schuldig tegenover mijn man, maar het is nu ook weer niet zo dat hij nog dagelijks laat merken dat hij me leuk vindt. Ik weet dat het nooit goed kan aflopen, al droom ik daar wel over.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

