Tussen de lakens Anita lag jaren met de verkeerde man in bed: ’Het was een spel, zei hij...’

’Ik wilde Frits niet aan de schandpaal nagelen, maar ik móest het kwijt. Job wist niet wat hij hoorde.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Anita (52). Zij geniet pas sinds een jaar van seks. ’Ik heb al die jaren met de verkeerde man in bed gelegen.’