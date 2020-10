Daghoroscoop 15 oktober

VANDAAG JARIG

U verdient wat plezier als u lastige jaren achter de rug hebt. De tijd is aangebroken om creatief los te gaan en te doen wat u leuk vindt. Hebt u de leeftijd om kinderen te baren dan zult u vruchtbaarder zijn dan andere jaren en een zwangerschap zal dan ook geen verrassing zijn in de loop van 2021.

RAM

Een idee dat u nog eens ter tafel brengt zal beter doordringen dan de eerste keer. Andere mensen zijn ontvankelijker en bereid om tenminste na te denken. Teruggaan naar eerdere research is effectiever dan nog meer info te verzamelen.

STIER

Blijf wat langer in bed als u geen haast hebt. U kunt te maken krijgen met mensen met wie u weinig gemeen hebt maar als u charme inzet verloopt alles toch vlot. Het is van belang dat uw investeringen en carrièredoel synchroon lopen.

TWEELINGEN

Een energieke benadering zorgt ervoor dat plannen voor zaken in het buitenland gerealiseerd kunnen worden. Studenten moeten nu aan de slag voor een presentatie die het slot inluidt van hard werken en zullen indruk weten te maken.

KREEFT

Als de lontjes kort zijn zult u makkelijk betrokken raken bij een emotionele uitbarsting. Die zal echter van korte duur zijn zolang u geen olie op het vuur gooit. Een zakelijk partnerschap kan in gevaar zijn. Sta op uw strepen.

LEEUW

Tracht u aan te passen aan iemands plannen of verwachtingen. U kunt vandaag een eind maken aan een conflict met een partner, medewerker of collega. Ga echter voorzichtig te werk. Stel u toegewijd, ambitieus en praktisch op.

MAAGD

Besteed aandacht aan hetgeen u vandaag aantrekt als u gaat solliciteren of een belangrijk gesprek moet voeren. Een eerste indruk is vaak doorslaggevend. U loopt enig risico dat iemand er op uit is fouten in uw werk te signaleren.

WEEGSCHAAL

Vrouwe Fortuna staat vandaag aan de kant van degenen die werkelijk hun doel willen bereiken. U bent in staat tot een gedurfde prestatie en het doen van snelle zetten op mentaal en fysiek gebied. Hecht geloof aan uw intuïtie.

SCHORPIOEN

De balans bereiken tussen uw carrière en uw gezin vereist creatieve flair, maar ook toewijding. U kunt het stevig voor de kiezen krijgen als een kind ziek wordt of een lastige opdracht moet worden voltooid. Blijf vooral kalm.

BOOGSCHUTTER

Zorg ervoor dat u op tijd bent voor een afspraak, zeker als er officials of meerderen bij betrokken zijn. Niemand zal slordig, lui of traag gedrag tolereren. Gedraag u niet agressief of assertief als mensen zich ruw gedragen.

STEENBOK

Een oude investering kan in waarde zijn toegenomen, een beloning voor uw vertrouwen en vasthoudendheid. U kunt gevraagd worden uw bedrijf te vertegenwoordigen bij een belangrijk congres. Dat wordt uw kans om u te bewijzen.

WATERMAN

Een dynamische en constructieve dag. Hoewel bepaalde kwesties die met uw werk of met een reis te maken hebben misschien worden uitgesteld kunt u veel tot stand brengen. Er kan iets aan het licht komen dat u was ontsnapt.

VISSEN

Hoewel u waarschijnlijk liever buiten zou zitten zijn er mensen die u moet ontmoeten en afspraken waar u heen moet. U krijgt vandaag een kans een gunst te beantwoorden en dat zal uw reputatie binnen uw sociale kring doen stijgen.