Marijke Helwegen dolblij met Loden Leeuw

Marijke Helwegen is maandagavond officieel bekroond tot de ’meest irritante BN’er in een reclamespotje’. Ze won de Loden Leeuw voor haar optreden in een reclame voor een anti-inbraakstrip. Zelf vindt ze het een hele eer en is ze blij met de prijs die eigenlijk niemand wil winnen.