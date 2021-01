Premium Lifestyle

Door corona zijn planten een hobby bij uitstek

Stekken is al een tijdje hot, maar in coronatijd is vermeerdering van planten extra populair. Een rustgevende hobby die bovendien duurzaam en goedkoop is. Met een moederplant, mesje, vaasje, wat aarde en water kom je een heel eind. Het enige wat je er zelf nog in hoeft te stoppen, is wat liefde en a...