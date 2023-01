Praat mee: Welke leeftijd is voor jou de grens om zwanger te worden?

De leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen is voor iedereen verschillend. Maar als vrouw kan je deze leeftijd niet altijd zelf bepalen. Misschien ben je inmiddels 35 en wil je aan kinderen beginnen, maar ben je single en wil je alsnog wachten tot jouw droomman de hoek om komt lopen. De biologische klok is daarentegen wel aan het tikken.

Vruchtbaarheid

Hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan het Radboudumc in Nijmegen Annemiek Nap vertelde vorig jaar aan VROUW dat het het verstandigste is om rond je 30e aan kinderen te beginnen. Vanaf je 30e begint de vruchtbaarheid van vrouwen namelijk af te nemen. Vanaf 36 begint de vruchtbaarheid snel af te nemen. Na 40 is de kans om zwanger te raken dus erg klein. Een oplossing hiervoor zou zijn om eicellen te laten invriezen.

Eerder vertelde hoogleraar voorplantingsgeneeskunde in het Amsterdam UMC Mariëtte Goddijn aan VROUW dat steeds meer vrouwen tussen de 30 en 40 jaar ervoor kiezen om hun eicellen te laten invriezen. Zij raadt niet aan om deze behandeling te ondergaan onder de 30 jaar, omdat je dan genoeg tijd hebt om een partner te vinden en op een natuurlijke manier zwanger te worden.

Benodigde eicellen

Goddijn vertelt dat de beste leeftijd om deze behandeling te ondergaan tussen 30 en 36 is. Vanaf 36 jarige leeftijd wordt het aantal benodigde eicellen voor de behandeling een stuk hoger, doordat de vruchtbaarheid vermindert. De behandeling wordt doorgaans niet meer aangeboden aan vrouwen van 40 of ouder, vanwege de afname van de eicelvoorraad. Volgens het Erasmus MC is de maximale leeftijd voor het terugplaatsen van ontdooide en bevruchte eicellen in Nederland 45 jaar.

Na het bereiken van de leeftijd van 40 wordt het dus erg lastig voor een vrouw om nog zwanger te worden. Maar wil je als vrouw überhaupt nog zwanger worden op deze leeftijd? Wanneer je kind een volwassen leeftijd bereikt, ga jij al met pensioen. Maar aan de andere kant, zou jij jouw kinderwens laten schieten?

Reactie

Els heeft op haar 40e een zoon gekregen en vindt dat zij hiervoor veel vrijheid heeft gekend.

Rosita vindt dat een baby krijgen geen kwestie is van plannen.

Menura moet er niet aan denken om nog een kind op latere leeftijd te krijgen.

Praat mee

Wat vind jij? Waar ligt voor jou de grens om zwanger te worden? Zou je überhaupt nog op latere leeftijd zwanger willen worden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

