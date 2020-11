O, kom er eens kijken... Leuke sintcadeautjes!

Fotopuzzel van je dier/kind/gezin

Houd je van puzzelen of wil je er mee beginnen, maar vind je de keuze te overweldigend? Waarom niet een puzzel maken die niemand heeft? Bij bijvoorbeeld Hema of kadoprints.nl kan je eenvoudig een puzzel laten maken met een persoonlijke foto. Het enige wat jij moet doen is een leuke foto van je favoriete moment opzoeken en die aanleveren. Ook kan je kiezen hoeveel stukjes de puzzel moet zijn. Een uniek gepersonaliseerd cadeau!

Adventskalender

Wil je liever een cadeau geven of krijgen waarmee je nog bijna de hele maand kan doen? Wat dacht je van een adventskalender? Inmiddels zijn er veel meer opties dan alleen chocolade (al klinkt een Milka bonbon natuurlijk wel heerlijk). Rituals, L’occitane en de Body Shop hebben heerlijke varianten, gevuld met creèmes, zeep, geurtjes... Soms kan je zelfs zelf een adventskalender samenstellen. Ook Easy Toys heeft een spannende adventskalender die je bijna niet kan laten liggen…

Escape room-spel

Misschien houd je wel heel erg van gezelschapspellen. Dan is een escape room echt wat voor jou! Er zijn talloze scenario’s om uit te kiezen en raadsels om op te lossen. Van meerdere merken en in verschillende moeilijkheidsgraden, er is genoeg keuze. Denk je dat jij kan ontsnappen?

Happy Socks

Mooie sokken die goed zitten en een patroon hebben dat bij jou past. Happy Socks is momenteel een populair merk. Een kattenpatroon, speciale beroemdheden collecties, honden, de Beatles... Zo kun je Sinterklaas vieren met de schoenen uit! En ja, ook Happy Socks heeft een adventskalender met leuke verrassingen.

Make-up geschenkbox

Vrijwel iedere vrouw heeft thuis wel íets aan make-up liggen. Dan is een make-up box een prachtig cadeau voor jou. Bijna elk merk heeft tegenwoordig wel een speciale giftbox, met alle ’standaard’ producten. Zo kan je toch nog even snel je make-up bijwerken tijdens het sinterklaasfeest.

Wellness cadeaubon

Hmm heerlijk ontspannen… wie houdt er nou niet van? Met een wellness cadeaukaart kan je in bijna geheel Nederland terecht voor een dagje echt bijkomen van alle stress. Dus, waarvoor ga jij? Een massage, een sauna of een modderbad?

642 things to write boek

Veel mensen vinden schrijven erg leuk maar weten helaas niet waar ze moeten beginnen. Met het boek 642 things to write krijg je een stapel aan onderwerpen en opties om over te schrijven. Een piratenverhaal, een dagboek, een gedicht, een ideale vakantiedag... Genoeg inspiratie om een hele tijd mee vooruit te kunnen!

Tegoedbon voor het onbeperkt lezen van je favo tijdschrift

Via de app/website Tijdschrift.nl kun je onbeperkt je favoriete tijdschrift lezen. Ideaal voor elke leeftijd, van Donald Duck tot Elle tot Bicycling... Voor elk wat wils. Aan wie geef jij een tijdschrift cadeau?

Yankee Candle kaarsen

Als je van kaarsen houdt, heb je vast ook weleens van Yankee Candle kaarsen gehoord. Dit Amerikaanse merk heeft kaarsen in alle soorten en maten. ’Fruitkaarsen’, ’kerstkaarsen’, lavendel...? Veel geuren zijn mogelijk. Ook kun je de kaars personaliseren door zelf een foto en/of tekst toe te voegen.

Kookboek

Met Everyday Fresh, het nieuwe kookboek van Donna Hay, bereid jij in een handomdraai de lekkerste en verste recepten. Hay, die te zien is op 24Kitchen, brengt (bijna) elk kwartaal wel een nieuw kookboek uit. In deze nieuwste neemt ze je mee op een culinaire reis die de smaakpapillen doen smelten. Alle recepten zijn gemakkelijk te maken en vereisen geen ingewikkelde handelingen en vreemde ingrediënten.

Koffie/thee pakket

Dit cadeau is voor de echte koffie en thee-liefhebbers. Er zijn veel goede koffie- en theemerken waaruit je kan kiezen. Je kan kiezen uit veel koffiebonen die elk een unieke koffiesmaak produceren. Op de websites of in winkels zijn vaak verschillende cadeausets te koop. Ook voor de thee of pepernotenliefhebber!

VROUW Glossy abonnement

En wat is deze lijst nou zonder een VROUW Glossy? Een eenjarig, tweejarig of driejarig abonnement is natuurlijk leuk voor iedereen. Benieuwd? Wil je korting (en wie wil dat nou niet)? Neem dan gauw hier een kijkje!