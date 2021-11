Makkelijker wordt het (haast) niet: Couscous met merguez-worstjes

Benodigdheden voor 2 kopjes couscous

4 kopjes groentebouillon

1 courgette, in kleine blokjes

1 tl gerookte paprikapoeder

½ tl gemalen komijn

½ tl gemalen koriander

½ tl ras el hanout

snuf zout

olijfolie

50 g blanke amandelen

1 rode ui, in dunne halve ringen

sap van 1 citroen

1 bosje verse bladpeterselie, blaadjes grof gehakt

4 merguez-worstjes, grofgesneden (optioneel)

Bereidingswijze couscous

Stap 1

Doe de couscous in een grote kom. Schenk de groentebouillon erbij. Dek de kom helemaal af met een groot bord. Laat 15 minuten staan.

Stap 2

Doe de courgetteblokjes in een andere kom. Doe het gerookte paprikapoeder, de komijn, koriander, ras el hanout en het zout in een klein kommetje, schenk er 2 el olijfolie bij en meng goed. Schep dit mengsel door de courgetteblokjes.

Stap 3

Rooster de amandelen in een droge pan op middelhoog vuur. Hak in stukjes en zet apart. Doe, indien gewenst, de merguez-worstjes in dezelfde pan en laat rustig warm worden. Laat de worstjes, zodra ze helemaal doorbakken zijn, uitlekken op keukenpapier.

Stap 4

Bak de uienringen ± 6 minuten in het bakvet in de pan, totdat ze zacht zijn. Schep de uienringen op een bord. Bak de courgetteblokjes in dezelfde pan ± 4 minuten totdat ze aan alle kanten licht verkleurd zijn.

Stap 5

Maak de couscous los met een vork en sprenkel er het citroensap en 1 el olijfolie over. Schep de courgetteblokjes, de amandelen, de merguez-worstjes, de uienringen en de bladpeterselie door de couscous.

