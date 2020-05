De lol van uit eten gaan is er voor mij een beetje af

„Yes, de horeca gaat weer open!” was mijn eerste reactie op de versoepeling van de maatregelen vanaf 1 juni. Want je moet weten: uit eten gaan was altijd al een van mijn favoriete hobby’s. Maar een beetje relaxed en lang natafelen is er niet meer bij. Is uit eten gaan dan nog wel leuk?

door Mariëlle Vermeer

Culinair avontuur

Ik heb er talent voor, al zeg ik het zelf. Veel beste versies van buitenlandse restaurants heb ik van binnen gezien. Zo was ik afgelopen jaar nog bij het Balinese Locavore, meermaals uitgeroepen tot Beste Restaurant in Indonesië door de The World’s 50 Best Restaurants. Cocktail pairing (oftewel: het perfecte drankje bij het perfecte gerecht) hadden de Hollandse chef/eigenaar en zijn Balinese compagnon tot kunst verheven. Daar hadden ze m’n aandacht. Niet omdat het allemaal per se het beste moet zijn, maar als dat erbij vermeld staat, is culinair avontuur gegarandeerd. Zo aten we bij het beste visrestaurant van IJsland het around Iceland menu, omdat je je er via verschillende gangen een culinaire route door IJsland hapt, onder het mom van ‘cultuur gaat door de maag’. Mijn motto voor elke vakantie.

Oktoberfest

Een motto waarbij ik zo’n jaar geleden collega Sabine leerde kennen, op een dampend Oktoberfest met massa’s hossende Heidi’s en Antons. Allen met een liter bier in elke hand (ik had serieus dágen spierpijn van die pullen) en kilo’s van de heerlijkste (heus) würst und schnitzel.

Mijn reisherinneringen staan parallel aan eetherinneringen. Want eten op reis is het leukste wat er is. Eten is sowieso het leukste wat er is (een dag geen chips, is een dag niet geleefd). Maar nu is het allemaal even een grote ver-van-mijn-bed-show (op dat chips eten na dan). Het reizen, maar ook het uit eten gaan. En zowel voor mij als voor de Balinesen, de IJslanders en de Heidi’s en Antons in deze wereld. Totdat Rutte een heropening van de Nederlandse horeca aankondigde.

Horeca open

YES!!! Wacht, yes..? Maar hoe dan? Gaan we elkaar dan weer vrijelijk besmetten, was m’n tweede gedachte? Tuurlijk niet! Maar hoe gaat dat uit eten gaan dan straks wel? We weten het inmiddels: anderhalve meter uit elkaar, met een maximaal aantal personen reserveren per tafel en bij elke gelegenheid die zich aandient je handen kapot wassen. Het restaurant moet zich ook aan een maximum aantal mensen houden en ze moeten strenge regels in acht nemen. (Hoe dat bij terrassen zit schreef de krant). Nog veel meer dan waar je als consument bij stilstaat. Gisteren sprak ik met collega M die vertelde dat haar dochter stond te springen om weer in de horeca aan het werk te mogen. Alleen stond ze niet te popelen om na elke gast álles waarmee de gast in aanraking is geweest te reinigen. Tafel, stoel, menukaart, elk peper- en zoutvaatje. Elk bloemenvaasje. Alles. Daarom is een nieuw onderdeel van de rekening ‘corona-hygiëne’. Ik snap het hoor.

Niet natafelen

En dan te bedenken dat aan elke tafel op een avond meerdere groepjes mensen komen te zitten. Want uren tafelen zit er niet meer in. We worden in shifts over de avond uitgesmeerd. Vaak is twee uur het maximale. In een ogenschijnlijk ver verleden had ik in die eerste twee uur net het menu samengesteld en de eerste snacks (of amuses, hoe je het noemen wilt) en glazen wijn achter de kiezen. Gehaast eten, daar doe ik niet aan. Het liefst tafel ik zo lang mogelijk. Maar geef de horeca eens ongelijk. Zij hebben ook rekeningen te betalen. Daarom willen ze ook zeker weten dat je komt als je een van de gewilde plekjes in hun zaak hebt weten te bemachtigen via een reservering. En daarom moet je in veel gevallen alvast een duit in het zakje doen met een voorschot. Niet een paar euro, maar bedragen van zo’n € 50,- tot €100,- als aanbetaling. Iets wat we alleen van een enkel sterrenrestaurant kennen lijkt ‘het nieuwe normaal’ – ik kan die term niet meer horen – te worden.

Hoe dan?

Maar wat gebeurt er als iemand een behoorlijk bedrag vooraf heeft betaald, maar op de heugelijke avond, twee uur voor het eetfestijn, ineens een verkoudheid voelt opkomen? Blijven iemand dan wel thuis, zoals Rutte ons in zijn persco’s dwingend vraagt? En als hen de deur wordt geweigerd, omdat een opkomende nies zich moeilijk laat tegenhouden, zouden ze dan hun voorschot terugkrijgen? Of zou er dan een opstootje ontstaan bij de arme horecamedewerker aan de deur die dit ook allemaal niet wil? Man, hoe leuk is uit eten gaan dan nog? Begrijp me niet verkeerd, ik ben de grootste voorstander om de horeca er weer bovenop te helpen. Afgelopen maanden heb ik m’n uiterste best gedaan om ze te steunen waar mogelijk; ik heb werkelijk nauwelijks een pan aangeraakt. Maar ik kijk toch liever eerst de kat uit de boom en blijf als het kan nog een tijdje eten bestellen en afhalen. Ik beweeg me pas weer in de richting van het terras als ik zeker weet dat het weer veilig en zonder gedoe kan.