’Een jongetje was aan het verdrinken, waarom deed niemand iets?’

„Ik heb een jongetje uit de zee gered bij Scheveningen. Hij is met de ambulance mee ter controle, want hij had veel water binnen gekregen. Zijn moeder kon niet zwemmen en was hysterisch aan het schreeuwen en NIEMAND deed iets...

Redding

Ik ben meteen de zee in gerend. Ik zag hem achter de stenen - stenen van zo’n golfbreker - koppie onder gaan. Ik heb m’n voet opengehaald aan de stenen, het water was f***ing koud, maar op zo’n moment voel je daar echt niks van! Ik dacht alleen maar: ik heb je en ik laat je niet meer los!

Wat mij enorm verbaasde, was dat eigenlijk niemand iets deed. Toen ik hem uit het water had gehaald, nam de strandwacht het over. Omdat hij apathisch was en veel zeewater opgaf is de ambulance gebeld. Ik hoop dat het goed afloopt!”

