Gerda (78) werkt nog volop

Gerda heeft volgend jaar een jubileum te vieren: in 2020 heeft ze zestig jaar van haar leven gewerkt. „Ik kwam op mijn negentiende in de reiswereld terecht en heb daar een kleine veertig jaar gewerkt. Daarna heb ik nog een paar jaar in de theaterwereld gewerkt; daar voelde ik me als een vis in het water.”

Parttime baan

Stoppen met werken na haar 65e is voor Gerda dan ook nooit aan de orde geweest. Ze schreef zich in bij een uitzendbureau voor 65-plussers, en werd – in plaats van uitgezonden – door het uitzendbureau zelf aangenomen. Hier werkt ze inmiddels alweer zo’n 11 jaar parttime.

Eigen bedrijf

Maar haar parttime baan was niet genoeg; de kunstwereld riep. „Jarenlang bleef ik naast mijn baan wat hand- en spandiensten verrichten in de kunst- en theaterwereld, totdat ik bedacht: dit kan ik zelf ook. Op mijn 75e ben ik daarom een impresariaat begonnen voor huiskamervoorstellingen. Heerlijk!

Organiseren is mijn talent; ik geniet ervan om artiesten met een publiek te verbinden en hen al het werk uit handen te nemen. Ik verkoop voorstellingen, doe alle financiën, regel de locaties, zorg voor de promotie en onderhoud mijn eigen website. En met resultaat: mijn bedrijf loopt goed.”

Leeftijdsgenoten

„Ik heb nu eenmaal jonge mensen om me heen nodig, daar krijg ik energie van. Ik mag dan 78 zijn, mentaal ben ik nog maar 50. Ik heb nooit veel behoefte gehad om met leeftijdsgenoten om te gaan. De onderwerpen die veel ouderen met elkaar bespreken, zeker als zij zelf niet meer werken, kunnen mij niet boeien of inspireren.

Moet ik het met vriendinnen dan alleen nog maar hebben over kinderen, kleinkinderen, medicijngebruik en de waardevastheid van ons pensioen? Nee, bedankt. De vriendinnen die ik heb zijn zelf ook allemaal in de 70 en nog aan het werk.”

Of ze er wel eens over nadenkt om te stoppen? „Welnee, ik zie wel. Werk is voor mij niet leeftijdsgebonden. Ik heb tegen mijn collega’s gezegd: ,Als ik raar ga doen, zeg het me alsjeblieft’. Dan is het voor mij ook afgelopen – als ik er mentaal niet helemaal meer toe in staat ben.”

Geen vetpot

Ook al is Gerda nu dus zo’n 60 jaar aan het werk, rijk is ze er niet van geworden. „In de reiswereld hadden we niet eens een cao en vrouwen werden ook nog eens financieel gediscrimineerd. Ook mijn pensioen is beslist geen vetpot.

Het garantie-inkomen dat mijn vaste baan me nu biedt, is fijn. Van het geld kan ik extraatjes betalen, zoals operakaartjes voor mij en mijn man. Ik zeg wel eens: ik ben niet rijk geworden, maar heb wel een rijk leven. Dat is me veel meer waard!”

