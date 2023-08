Praat mee: Mag de kapper kosten in rekening brengen als je niet komt opdagen?

Een kapster in Middelburg heeft het helemaal gehad met één van haar klanten, schrijft De Telegraaf. De vrouw maakte namelijk online een afspraak voor een uitgebreide knipbeurt en manicure, maar kwam niet opdagen. Daarna kreeg ze alsnog een rekening toegestuurd van 81,40 euro, welke ze weigerde te betalen. De kapster liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Ook bracht ze nog eens 40 euro aan incassokosten in rekening.

Rechtszaak

In de rechtbank hield de klant in kwestie voet bij stuk: ze was dan wel niet komen opdagen, maar het geld zou ze niet betalen. Sterker nog, ze vond dat de kapper háár juist iets schuldig was vanwege highlights die nooit in haar haren zouden zijn gezet. Daarnaast wees ze de rechter op parkeerkosten die waren gemaakt toen een eerdere afspraak door toedoen van de kapster was uitgelopen.

Toch gaf de rechter aan dat ondernemingen het recht hebben om kosten in rekening te brengen wanneer een overeenkomst op dergelijke wijze wordt verbroken. Wanneer iemand dit soort ’huisregels’ hanteert, dienen deze echter vooraf kenbaar gemaakt te worden aan klanten. Dat kan bijvoorbeeld door de klant na het boeken van een online afspraak een vakje aan te laten vinken waarmee hij of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

De regels enkel vermelden in een nieuwsbrief of op sociale media, zoals de kapsalon had gedaan, is dus niet voldoende. De klant hoefde de rekening om deze reden dus niet te betalen.

Vervelend én duur

Platform ’Beauty Beroep’ stelt dat afhakende klanten niet alleen vervelend, maar ook erg duur zijn. „Denk eens aan de waarde van een gemiddelde afspraak”, schrijft de organisatie. ’Dat kan variëren van €35 voor een knipbeurt tot wel € 150,- voor een schoonheidsbehandeling. Tel daarbij de gemiste kans om producten te verkopen op als er wel een klant was gekomen op de plek van de no-show.’

Op de website van Beauty Beroep wordt zelfs een berekening gedeeld: ’Vijf no-shows in één week, gedurende een jaar, kunnen resulteren in een jaarlijks verlies van € 9.000 voor een kapsalon en tot zo’n € 39.000 voor een schoonheidssalon in het hogere segment, terwijl jouw kosten als beauty ondernemer gewoon doorlopen.’

Kortom, zo vat de organisatie samen: ’No-shows zijn duur, verspillen tijd én doen af aan het humeur van personeel.’

Praat mee

Wat vind jij? Is het terecht als kappers kosten in rekening brengen als iemand niet komt opdagen? Of gaat dat wat jou betreft te ver en is het klantonvriendelijk? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Deze Twitteraar snapt de maatregel wel.

Bert loopt ’t liefst gewoon zonder afspraak binnen.

Vicky moet regelmatig haar afspraak afzeggen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.