Ratelband (71) voor 8ste keer vader... ’Het had verboden moeten worden’

Jezelf op je 71ste een kindje cadeau doen, een achtste kind welteverstaan, omdat je exen de anderen bij je weghouden; Emile Ratelband doet dat gewoon. En hoewel ik altijd heel voorzichtig ben als het aankomt op mijn mening geven over andermans kinderwens - ik ben zelf 43 en zou dolgraag nog een vierde kind krijgen - wil ik in deze zaak toch een ongenuanceerd oordeel vellen: ’Wat is Emile een ongelooflijke egoïst!’

Heksen

Laten we eerlijk zijn; als je het voor elkaar hebt gekregen om in totaal zeven kinderen bij drie vrouwen te krijgen en die vrouwen houden die kinderen bij je weg, dan doe je iets verkeerd in je leven. Dat kan geen toeval zijn, zeg maar. Exen kunnen heksen zijn, rancuneuze moeders helemaal, maar hier lijkt toch iets meer te spelen. Ratelband is dan ook niet het toonbeeld van een stabiele, verantwoorde vader als je het mij vraagt. Iemand die het bij de rechter voor elkaar probeert te krijgen zijn leeftijd met 20 jaar te verlagen mag je gerust het stempel ’aardig gek’ geven.

71 is te oud om nog een kind te krijgen. Punt. Daar kunnen we heel lang over discussiëren, maar de gemiddelde man in Nederland overlijdt als ie 80,5 jaar oud is, waarmee Betheke Pleun dus zeer waarschijnlijk nog voor ze 10 is geen vader meer heeft. En geen moeder, want Ratelband heeft haar laten krijgen door een 35-jarige Braziliaanse die hij voor de gelegenheid van het internet heeft geplukt. Het zal je basis zijn, als kind.

Narcistisch

Ratelband grossiert in geschiftheden. Zo wilde hij ooit een zoon Rolls Royce noemen. En een dochter Tjakkalotte. De gemeente stak er een stokje voor. Op z’n 68-ste werd hij gedumpt door zijn vriendin van 21 en eerder al papte aan met een 41 jaar jongere kinderoppas. Het is slechts een greep uit de vele fratsen. En nu dit weer. Een kind kopen, omdat je jezelf en je eigen wensen zo belangrijk vindt. Heel veel narcistischer krijg je ze niet.

Ook als je op je 30ste een kind krijgt, kun je enkele jaren later sterven of een dag na de geboorte onder de spreekwoordelijke trein komen, zeker. Maar dat is in theorie niet hoe de natuur en het leven het in de planning heeft. Het draagmoederplan van Ratelband werd al tot twee keer doorkruist door Moeder Natuur, eerst met een miskraam, daarna met een doodgeboorte. ’Pak die signalen op, ouwe’, dacht ik, toen ik het las. Maar Ratelband hoort alleen zichzelf. En dus werd er een derde poging ondernomen. En nu ligt er een Betheke in de wieg.

Wipkip

Het meisje zal echt wel voldoende liefde krijgen, daarin zit mijn twijfel niet. Ik had haar alleen meer stabiliteit en een beter vooruitzicht gegund. Niet zeer waarschijnlijk als je voor je goed en wel volwassen bent aan het graf van je vader moeten staan. Ratelband is 71 en zit, naar eigen zeggen, in een pretpark als eerste op de wipkip. „Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit”, stelt hij online.

Toch denk ik dat de meeste kinderen ook graag zien dat hun vader er voor ze is als ze afstuderen, als ze hun eerste huisje gaan verbouwen, gaan trouwen, kinderen krijgen... Kortom volwassen worden. Wat koop je nou voor een bejaarde vent op een wipkip? Helemaal niks. Het had verboden moeten worden, dit hele spektakel. Maar sommigen krijgen nou eenmaal alles wat ze willen. Een kind op bestelling op je 71ste. Het is meer dan ziek.