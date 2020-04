Juf José: ’Ik voel mij als een cabaretier voor een volle zaal. Een zaal die niet lacht’

Ⓒ Eigen beeld

Docenten in het hele land staan door het coronavirus niet meer voor de klas, maar voor een computerscherm. Online lesgeven is, in elk geval tot eind deze maand, de norm. Maar hoe is dat? José Moree, beter bekend als Juf José, geeft les op een middelbare school en liet VROUW meekijken tijdens een online werkdag.