Daghoroscoop 15 juli - Er wordt op je gelet, Waterman!

VANDAAG JARIG

Geduld is een schone zaak en het jouwe kan in de loop van het jaar nogal eens op de proef worden gesteld doordat je met uiteenlopende vertragingen te maken krijgt. Financieel zit het je mee, zolang je voorzichtig blijft en geen risico’s neemt. Koop als dat nodig is nieuwe communicatieapparatuur.

RAM

Creatieve belangen worden gunstig beïnvloed en activiteiten met kinderen eveneens. Aan problemen lijkt een eind te komen en je positieve stemming zal op anderen afstralen. Het gaat je goed zolang je je geen zorgen maakt.

STIER

Twijfel niet aan je communicatieve vaardigheid; je kunt jezelf goed verkopen. Je krijgt zakelijke kansen waaraan eer valt te behalen. Thuis kan in huiselijke kring iets te vieren zijn en zo niet, maak er dan toch een fijne avond van.

TWEELINGEN

Terwijl je plezier beleeft aan de voortgang van je werk, kun je gehinderd worden door mensen die misbruik van je proberen te maken. Maak geen ruzie over geld of een onbetaalde rekening. Plezier en zaken gaan nu slecht samen.

KREEFT

Geen geschikte dag om belangrijke zaken te bespreken. Het kan moeite kosten om in balans te blijven en niet kwaad te worden. Laat een onterechte aanval echter niet over je kant gaan. Handel niet impulsief, noch in haast.

LEEUW

Als professionele of persoonlijke relaties je leven domineren, moet dat echt veranderen. Kom op voor je rechten en overtuiging. Spanning in je liefdeleven kan je gezondheid schaden. Voer een plan uit dat je al een tijdje overweegt.

MAAGD

Onverwachte uitgaven kunnen met een naaste te maken hebben, maar een genoeglijk gesprek met een kind zal je goed doen. Een onderhoud met een makelaar zal niet het gewenste resultaat opleveren. Wel kun je een goed advies krijgen.

WEEGSCHAAL

Je bent gemotiveerd en er kunnen deuren voor je opengaan die naar voorspoed leiden. Ga door met je plannen. Geniet van gesprekken met oude bekenden en van de warmte die je omringt. Beloof niets wat je niet kunt waarmaken.

SCHORPIOEN

Ga de deur uit als het werk je even teveel wordt en haal een frisse neus. Delegeer zaken als je met een deadline worstelt. Een baan in de gezondheidszorg zou voor wat zekerheid kunnen zorgen in deze roerige tijden.

BOOGSCHUTTER

Je kunt ineens in de belangstelling staan, schrik niet, geniet ervan. Als mensen in jou een leidersfiguur zien, gedraag je dan als zodanig. Iemand kan je in vertrouwen nemen. Maak je geen zorgen over je gezondheid.

STEENBOK

Door je wensen en verwachtingen met iemand te bespreken, krijg je weer goede zin. Het is altijd nuttig om te horen wat anderen hebben meegemaakt, zodat je een eventueel vervelende fase kunt overslaan. Bel een oude vriend.

WATERMAN

Een prima dag om te solliciteren naar een andere functie binnen je bedrijf. Financiële ruggensteun voor een nieuwe zaak kan makkelijk worden verkregen. Kleed je met zorg als je vanavond een afspraak hebt; er wordt op je gelet.

VISSEN

Toon zowel thuis als op het werk enthousiasme; dat werkt aanstekelijk. Anderen zullen je goed aanvoelen. Maak optimaal gebruik van de positieve sfeer om je heen. Ga niet slordig om met de oprechte liefde van je partner.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!