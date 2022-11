Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws 'Veel demonstrerende meisjes in Iran zijn banger voor verkrachting dan de dood'

„Hoeveel van dit soort verhalen heeft Nederland nodig om in actie te komen?” Ⓒ Eigen beeld

De dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini, die mogelijk door geweld van de religieuze politie om het leven is gekomen, maakt in Iran nog steeds veel los. Er wordt veel gedemonstreerd, wat door het Iraanse regime volgens Afagh Morrowatian (38 jaar, werkzaam als fotograaf, art director en kunstdocent) hard bestraft wordt. Haar familie woont in Iran en van hen kreeg ze mee dat vorige week de eerste doodstraf opgelegd is en mogelijk vrouwen in cellen verkracht worden om te voorkomen dat zij als maagd in de hemel komen. „Ik raakte in paniek toen ik hoorde dat mijn tante zonder hoofddoek op straat was gegaan.”