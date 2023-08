Daghoroscoop 31 augustus - Tweelingen: Laat je niet intimideren!

VANDAAG JARIG

Normaal gesproken hoef jij je geen zorgen te maken over je huiselijke situatie en familie, maar dit jaar kan Jupiter een beetje dwars liggen. Misschien moet een naaste een operatie ondergaan of heeft een bijna-doodervaring. Stel zelf een ingreep die niet levensbedreigend is liever uit.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Jij kunt behoorlijk intolerant en ongeduldig zijn. Maak geen ruzie louter om het ruziemaken. Laat jouw hoofd niet door jouw hart regeren. Probeer normaal te reageren op doodgewone omstandigheden. Houd snijdende woorden binnensmonds.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Hap niet meteen toe op een aanbod als je op zoek bent naar een huis; er zit iets beters in het vat. Creatief werk verloopt vlot mits er geen sprake is van geldgebrek. Leg je erbij neer als wensen niet onmiddellijk vervuld kunnen worden.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Een vijand maken op de werkvloer is minder ernstig dan je misschien denkt. Het is sowieso een betere optie dan je te laten intimideren. Iemand bewondert heimelijk jouw principiële houding. Relationele ruzie vereist geduld.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Bespreek geldproblemen met jouw partner; misschien moet je zuiniger zijn om een grote uitgave mogelijk te maken. Alleenstaanden kunnen een leuk iemand ontmoeten, maar begin geen relatie met iemand die nog treurt om een vorige.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Let op het gedrag van anderen; onoplettendheid of roekeloosheid kan een ongeluk veroorzaken. Jouw partner kan wat bokkig zijn. Wees voorzichtig, tactvol, toon begrip, dan blijft de sfeer harmonieus. Zaken kunnen gesmeerd verlopen.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Je zult op jouw tenen moeten lopen om meer dan de gebruikelijke hoeveelheid werk in minder dan de normale tijd te verrichten. Jachten en jagen zal vanmiddag z’n tol eisen. Neem vanavond de tijd voor een uitgebreid bad.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Je kunt er misschien niet onderuit om iets vervelends met jouw partner te bespreken. Er moeten spijkers met koppen worden geslagen. Plan op lange termijn en houd rekening met een eventuele scheiding. Wees realistisch en desnoods hard.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Houd je voornamelijk met professionele zaken en jouw toekomst bezig. Probeer jouw doel zo scherp mogelijk te bepalen en bedenk vervolgens hoe je dit kunt bereiken. Hooggeplaatsten en naasten zijn bereid je te helpen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Zelfvertrouwen en enthousiasme kunnen op een laag peil staan. Degene die daarop de meeste kritiek zal hebben ben jij waarschijnlijk zelf. De beste manier om met de huidige planetaire trend om te gaan is: bezig blijven.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Reken er niet op dat alles vandaag vlot verloopt. Jij kunt voortdurend worden gestoord of je moet je haasten. Hoewel jij gemotiveerd bent kan het je ook gaan duizelen. Streef naar evenwicht tussen onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Naarmate je meer wil doen zul jij je meer ergeren aan opgelegde beperkingen. Breng een goed voorbereide strategie meteen in praktijk. Iemand ver weg kan proberen jou over te halen meer te doen dan je wilt.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Een partner kan humeurig zijn en op ruzie uit lijken te zijn. Denk na voor jij iets zegt dat voor moeilijkheden kan zorgen. Maak qua werk schoon schip zodat je meteen kunt inhaken op een nieuwe uitdaging. Werk bij voorkeur alleen.

