Tips van coach Mieke: ’Niet ál het lekkers, wel het allerlekkerste’

„Alles wat goed ruikt en er lekker uitziet, is een trigger om te gaan eten. Als je iedere keer dat je die trigger voelt ook écht iets in je mond stopt, komt er van afvallen niet veel terecht. Onze maatschappij biedt een overvloed aan lekker (en ongezond) eten. Je hoeft er niet eens de deur voor uit. Met een paar tikken op de telefoon worden boodschappen of een hele maaltijd thuisbezorgd. Vaak hebben we het idee dat we iets tekortkomen als we geen gebruikmaken van dat enorme aanbod. Je hebt in december het gevoel pepernoten te ’moeten’ eten, omdat die er niet het hele jaar door zijn. En ijsjes, barbecueën en een glas rosé op het terras ’horen’ bij de zomer. Zo is overal wel iets voor te bedenken. Veel rustgevender is het om jezelf de gedachte aan te leren dat je niets tekortkomt en je later altijd nog iets lekkers kunt nemen. ’Ik wil geen koekje, ik neem vanavond liever wat chocolade’ klinkt al een stuk fijner dan ’Ik wil geen koekje, ik mag het niet!’ Dan wordt het een soort roze olifant en kan je nergens anders meer aan denken.”

Gouden tips van Mieke

Ga op feestjes niet naast de tafel met hapjes staan of zitten. Eten wat je niet ziet, kan je ook niet verleiden. Heel simpel, heel effectief.

Hoe makkelijker je het jezelf maakt om te eten, hoe meer je eet. Maak het jezelf daarom moeilijker door te kiezen voor afgepaste hoeveelheden en de rest uit het zicht te leggen. Plof bijvoorbeeld niet op de bank met een hele zak chips, maar met een klein bakje.

Leg gezonde dingen wél in het zicht. Als er iets lekkers en gezonds op het aanrecht ligt, neem je daar veel sneller een hapje van.

Haal het niet in huis. Mijn theorie is: als je wilt afvallen, eet dan niet ál het lekkers, maar wel het allerlekkerste. Zo zorg ik er altijd voor dat ik één ding ik huis heb wat ik écht lekker vind. Verder koop ik alleen dingen waar ik vrij makkelijk vanaf kan blijven, maar die mijn kinderen wel lekker vinden.

Verspilling moedig ik uiteraard niet aan, maar het is echt geen drama om af en toe iets weg te doen of weg te geven. Gooi je het in de kliko, of gebruik je je lichaam als kliko?

Gezonde (zelfgemaakte) dips kunnen ’saaie groenten’ als worteltjes een stuk aantrekkelijker maken.

Probeer zakelijker naar eten te kijken. Beeld je in dat je een knop hebt waarmee je een scherm trekt tussen je en de verleidingen. Ja, het ziet er lekker uit, maar het is maar eten.

’De fout ingaan’ is helemaal niet zo erg. In je hoofd maakt je het veel groter dan het echt is. Dus niet ’Nu heb ik het verpest, ik houd ermee op’, maar ’Dat was lekker, maar wel een beetje te veel van het goede. Nu weer terug naar de basis.’

